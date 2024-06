Ny e-tjänst ska förenkla för livsmedelsverksamheter

Nu har miljö- och byggnadsförvaltningen för Vimmerby och Hultsfred lanserat en ny e-tjänst som ska göra det enklare för kommunernas företagare inom livsmedel.

E-tjänsten gör det möjligt att registrera en livsmedelsverksamhet, anmäla ändringar i sin livsmedelsverksamhet eller anmäla att man ska avsluta sin livsmedelsverksamhet.

"En av flera fördelar med e-tjänsten är att du kan hämta information från Bolagsverket, Statistiska centralbyrån och Skatteverket. På så sätt behöver du inte fylla i vissa uppgifter", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– I e-tjänsten finns också hjälptexter och obligatoriska delar som hjälper dig att lämna in den information vi behöver för att kunna hantera ditt ärende. Vi hoppas verkligen att e-tjänsten ska underlätta för dig som företagare. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller synpunkter på e-tjänsten, säger Emelie Ahlstrand, avdelningschef.

Bygger på nationell standard

E-tjänsten är utvecklad av Norrköpings kommun och bygger på en nationell standard som Livsmedelsverket tagit fram tillsammans med Tillväxtverket. Standarden utgår från företagens behov och att det ska vara lätt att göra rätt.

– Vi har sedan anpassat e-tjänsten och kopplat den till vårt system för ärendehantering tillsammans med Cesam H. Det innebär att all information som du lämnar in i e-tjänsten kommer direkt in i vårt system. Tidigare har vi fått lägga in uppgifterna manuellt så e-tjänsten kommer att underlätta även för oss, säger Emelie Ahlstrand.