Föräldraledige Viktor konstruerade brädspel – hoppas nu få ut det på marknaden

Viktor Bergman har lagt hundratals timmar på att konstruera brädspelet Towers of Babylon. Nu hoppas Viktor få ut spelet på marknaden - både i fysisk form och digitalt. Foto: Privat

Föräldraledigheten gav Viktor Bergman idén till ett eget brädspel. Efter otaliga timmars arbete och provspelning är strategispelet Towers of Babylon nu färdigt, och Viktor har startat bolag för att kunna producera och sälja spelet.

Brädspel, och i synnerhet strategispel är och har alltid varit ett stort intresse för Viktor Bergman. Han kommer ursprungligen från Linköping, men flyttade till Västervik när han fick jobb som läkare på sjukhuset 2016. Nu bor han i staden tillsammans med fru och två små barn.

Det var under barnvagnspromenaderna under sin föräldraledighet för två år sedan som Viktor började grunna på en egen spelidé. Efter hundratals timmars arbete och testspelande är spelet Towers of Babylon nu färdigt – och Viktor har alldeles precis startat ett bolag för att kunna börja producera och sälja spelet

– Det började helt och hållet som en hobby, utan tanke på att det skulle bli något som jag skulle publicera. Det vara bara för att det var roligt, förklarar Viktor.

Idéerna blev dock fler, och i takt med dem växte och utvecklades spelet

– Både jag och folk som fick provspela upplevde att det blev bra när jag lade mer tid på spelet, säger Viktor och berättar om hur han testat sig fram, provat nya idéer och många gånger börjat om helt från början. Arbetet gav resultat, och från personerna som fått spela spelet är

AI blev avgörande faktor

Ett större bekymmer med spelet var bilderna. Ett brädspel behöver bilder för spelkort och så vidare, och det var ingenting som Viktor kände att han själv kunde ordna.

– I den här typen av spel är bilderna till korten en viktig del, och jag kunde inte själv skapa bilder, och hade inte heller kontakter eller pengar för att låta någon annan skapa dem åt mig.

Under det senaste året har AI, artificiell intelligens, fått stort genomslag och blivit lättillgängligt för allmänheten, inte minst när det kommer det bilder och bildredigering. Viktor insåg att han kunde ta hjälp av AI för att skapa bilder till spelet.

– Det blev ett stort genombrott. Innan det ansåg jag nog inte att spelet var något seriöst som jag kunde producera eller sälja. Men med hjälp av AI-genererade bilder så har spelet fått liv!

Vill starta Crowd Funding för att finansiera produktionen

Själva spelet har Viktor fått hjälp att skriva ut delarna till, så tanken är att spelet ska finnas i både fysiks form, och digitalt.

För att ha råd att producera den mängd fysiska spel som behövs tillverkas för att spelen ska kunna säljas till ett rimligt pris tänker Viktor starta en så kallad Crowd Funding. Inom spelvärlden är det ett relativt vanligt sätt att finansiera nya brädspel.

– Tittar man på den här typen av spel så finns det hundratals som har producerats med hjälp av liknande insamlingar. Jag tänker att jag startar insamlingen i vinter någon gång, men så länge ska man kunna provspela spelet online är tanken.

Förhoppningen är att spelet i höst ska finnas på plattformen Tabletop Simulator, där en mängd brädspel finns i digital form.