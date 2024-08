Minst en månad till utan P-böter – så många fler har bestridit

Under stora delar av sommaren har parkeringsfadäsen i Vimmerby kommun varit en följetong. Kring midsommar kunde Dagens Vimmerby avslöja att kommunen saknat laglig rätt att utöva parkeringsövervakning.

Några dagar senare kom beskedet att kommunen aldrig haft rätt att utfärda parkeringsanmärkningar. Det är en bild som kommunens företrädare inte delar med polisen.

– Det här är ett gammalt beslut och inget nytt beslut. Utifrån att det bara har rullat på tidigare så kan man tycka att någon form av övergångsperiod borde ha funnits. Så har det inte gått till enligt oss, utan helt plötsligt fick vi reda på att det inte var godkänt längre, säger Roger Lindell, gatuchef i kommunen.

Polisen har dock en annan uppfattning.

– Men det är inte så vi har uppfattat på det. I juni var vår jurist på det här och det var då vi insåg att det inte var godkänt.

Är det aktuellt för er att driva processen vidare?

– I nuläget har vi inte mer att säga om det. Vi får titta på om det kan vara värt att göra det från kommunens sida, men nu jobbar vi med att ta fram ett nytt beslut. Sedan får vi titta på om det värt att strida för vad som varit rätt och vad som varit fel. Nu gör vi bara vad vi kan för att få det rätt och under tiden sker ingen övervakning.

Ingen generell återbetalning

Det som saknas för ett giltigt beslut att bedriva kommunal parkeringsövervakning är att ange det geografiska området och det minsta antalet parkeringsvakter som behövs. Det kan låta som en bagatell, men trots avsaknaden av det här giltiga beslutet utfärdade kommunen cirka tusen anmärkningar, eller parkeringsböter som det heter i folkmun, till ett värde om cirka en halv miljon kronor under det första halvåret.

Någon generell återbetalning av dessa kommer inte att ske.

– Som jag ser det är det inte aktuellt eller ens möjligt att göra en generell återbetalning. Ett bestridande måste gå via polisen och de som inte bestridits ligger som verksamma. Vi sitter inte på all fakta och ser inte när böterna kommer in. Det här går via polisen och Transportstyrelsen och sedan får vi en sammanställning därifrån, säger Roger Lindell.

En parkeringsanmärkning kan endast överklagas i sex månader från och med att beloppet betalas. Vårt avslöjande kring midsommar har haft tydlig effekt. I slutet av juni bestreds 15 P-böter och under juli månad var det hela 62. Hittills under augusti månad, fram till den 22 augusti, har ytterligare 14 böter bestridits. Det är helt andra siffror än under förra året, visar siffror från Polismyndigheten som vår tidning tagit del av.

– Det är inte så konstigt med tanke på genomslaget i media. Av de 15 som kom in i juni är samtliga efter den 24 juni och en följd av mediauppmärksamheten, sa Henrik Antonio Monés, polisens gruppchef inom området, till DV tidigare i somras.

Den som bestridit sin felaktiga bot inom den lagstadgade tiden, alltså sex månader, kommer få sin parkeringsanmärkning undanröjd och pengarna återbetalda av Transportstyrelsen.

"Svår att förutse"

Roger Lindell vill inte säga något om hur han ser på antalet som bestridit sina böter.

– Det är så det är sagt och man kan tycka vad man vill om det. Man har parkerat fel även om underlaget varit fel, men det är bara att rätta in sig i ledet.

Vad fadäsen kan kosta kommunen är ännu okänt och hänger på hur många böter som i slutändan blir bestridna.

– Det är jättesvårt att säga nu. Det är olika belopp på anmärkningarna och summan är svår att förutse. Vi kommer få en summering längre fram och då vet vi summan. Det är Transportstyrelsen som betalar ut och så får vi veta i efterhand hur många som bestridits och vad som har återbetalats.

Minst en månad till

Nu, i slutet av augusti, sker fortsatt ingen parkeringsövervakning i kommunal regi.

– Det finns ett antal parkeringsplatser som drivs med annan övervakning och även polisen kan övervaka, men i kommunal regi ligger det nere tills ett nytt beslut fattas i kommunfullmäktige.

Den 23 september sammanträder fullmäktige först nästa gång och därefter ska protokollet också justeras. Tidigast i slutet av nästa månad kan kommunen alltså påbörja parkeringsövervakning igen.

– Vi har det här stoppat nu och håller på det tills ett nytt beslut har godkänts. Förhoppningsvis kan vi skicka över det till polisen för ett godkännande ett par dagar efter fullmäktige. Är det då ett korrekt och riktigt beslut kan vi köra igång. Vår upphandlande part inväntar detta och är redo.