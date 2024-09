Galna äppelskördar ger rekordår för Musteriet i Djursdala

En matkasse med äpplen kan ge 5-6 liter must. Foto: Privat

Äppelträden dignar av frukt och många talar om 2024 som ett rekordår. För Musteriet i Djursdala kan vi redan konstatera att det kommer bli det. – Jag har aldrig varit med om något liknande. Vi får in tonvis med äpplen varje dag, säger ägaren Staffan Samuelsson.

Du kan knappast ha missat alla äppelträd som bågnar av vikten från de frukter som de bär. 2024 är ett fantastiskt äppelår och på Musteriet i Djursdala är det högtryck.

– Rekordåret 2022 lämnade Vimmerbyborna in 20 ton äpplen som vi mustade. I år är vi redan på god väg att vara där. Vi får in tonvis med äpplen varje dag och kör för fullt. Med våra nya maskiner kan vi musta 400 kilo frukt i timmen och av det blir det cirka 200 liter must, berättar Staffan Samuelsson.

På ingång är dessutom ytterligare maskinell utrustning som kommer snabba upp processen ännu mer.

290 kilo på ett träd

Mellan klockan 12 och 15 varje dag kan man som privatperson lämna in sina äpplen till musteriet. Och man får in allt från en enstaka matvarukasse, som ger ungefär sex liter must levererad i två bag-in-box-förpackningar, till betydligt större leveranser.

– Den mest uppseendeväckande leveransen kom häromdagen. Det var en familj som lämnade in 290 kilo äpplen, och samtliga kom från ett och samma träd som de hade plockat av. Helt otroligt, man förstår inte hur ett träd klarar av att bära nästan 300 kilo frukt, men visst ser man också många träd som har knäckts av tyngden, säger Staffan Samuelsson.

Har du varit med om något som ens liknar de skördar som träden ger i år?

– Inte i närheten. Vi har kunder som har berättat om träd som de har haft i 60 år och trott varit halvdöda, som i år helt plötsligt är överfulla med äpplen. Själva väntar vi in i det sista med att musta våra egna äpplen för att prioritera våra kunder.

Extremt gynnsam pollinering

När jag frågar Staffan om man vet vad årets enorma skördar beror på, betonar han att han inte är någon expert på just det.

– Men vad jag har fått till mig, och det jag själv tror, är att det handlar om en extremt gynnsam pollinering. Väder och övriga förutsättningar var perfekta under tiden då pollineringen skedde. Men det finns flera andra teorier, som att träden ger mycket frukt vartannat år samt att rönnbärsmalen stannar på rönnbären när det blir så mycket bär som det är i år.

Och era egna skördar är också goda?

– Ja, det är helt otroligt. Sedan har vi det extra fördelaktigt i och med att vi har egna bisamhällen just för pollineringen. Så utöver bland annat must kan man nu även köpa nyslungad honung i restaurangen.