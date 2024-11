Storvinst till lokala föreningen – välkommet bidrag till cancerforskningen

Så sent som i somras drog föreningsägda Folkspel i gång sitt nya lotteri JOYNA där föreningar som säljer lotter även har chans att vinna pengar. Prostatacancerförbundets lokalavdelning i länet är en av föreningarna som sålt lotter, och under förra veckans dragning stod det klart att de kammat hem en rejäl summa till föreningen och cancerforskningen.

– Den förening som är förmånstagare, alltså sålt lotten, får en lika stor summa som vinnaren. Det blir ett antal föreningar som får ett rejält tillskott i kassan varje vecka, berättar en glad Markus Kuster från Prostatacancerföreningen i Kalmar län.

Markus Kuster blev uppringd av lotteriet under måndagen.

– Först kändes det ganska overkligt och jag funderade på om det inte blivit fel, skrattar han. Men sedan när de sa namnet på vinnaren så kände jag ju igen det som en av våra medlemmar och förstod att det stämde.

Vad betyder 100 000 kronor för er förening?

– Det betyder en hel del. Vi är ju en av 29 lokala patientföreningar under Prostatacancerförbundet, och föreningarna är duktiga på att samla in pengar och bidra på olika sätt till förbundet och forskningen. Förbundet är nu uppe i 100 miljoner insamlade kronor till forskningen, och det överskott som blir i föreningarna går ofta till insamlingarna i förbundet. Pengarna kommer också bidra till att vi kan genomföra fler aktiviteter i föreningen, det blir liksom lite lättare att organisera saker när det finns lite pengar.

Lokalföreningen har närmare 350 medlemmar i Kalmar län, många av dem i norra länet så en stor del av föreningens aktiviteter sker i Västervikstrakten, berättar Kuster.

– Vi brukar ha ungefär 4-5 öppna möten om året, då har vi föreläsare och olika aktiviteter där alla är välkomna, även de som inte är medlemmar.

Mustaschkampen i november

Syftet med föreningen är både att samla in pengar till forskningen, och att sprida kunskap om sjukdomen. Under året, och särskilt under månaden november, uppmärksammar föreningen sjukdomen på olika sätt, bland annat genom att finnas på plats i butiker.

– I november anordnas mustaschkampen runt om i landet för att göra folk uppmärksamma på sjukdomen, och samla in pengar till forskningen.