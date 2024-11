Populära luftrenaren förbjuds – överskrider gränsvärde med 700 gånger

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud med återtag från konsument gällande modellen Clean Go 30 från Ozonair AB. Beslutet gäller från och med den 23 oktober 2024.

Elsäkerhetsverket har i ett gemensamt EU-projekt testat luftrenare, där Clean Go 30 från Ozonair AB visade på allvarliga brister. Exempelvis överskrider mängden ozon gränsvärdet och det finns tekniska brister. Totalt gäller det cirka 1 400 sålda exemplar, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

700 gånger över gränsvärdet

Tillåtet gränsvärde för ozon i en luftrenare, som produkten är deklarerad mot, ligger på 100 mikrogram per kubikmeter. Enligt Elsäkerhetsverket har Clean Go 30 ett värde på 70 000 mikrogram per kubikmeter – 700 gånger över gränsvärdet, med andra ord.

Utöver höga gränsvärden för ozon, som är en gas som är giftig vid inandning och kan ge skador på lungorna, har produkten även elsäkerhetsrisker som för klent isolationsavstånd vilket innebär risk för elchock. Höljet kring elektroniken har också brister och klarade inte hållfasthetsprov vid den provning som genomförts, skriver Elsäkerhetsverket.

”Sluta använda den”

Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud och återtagande från konsument gäller produkten Clean Go 30 från Ozonair AB. Produkten har marknadsförts under olika namnvarianter och nu pågår en utredning kring detta, meddelar myndigheten.

Om du har köpt produkten uppmanas du att ta kontakt med tillverkaren, som kommer att informera dig om hur du ska gå till väga för att hantera produkten.

”Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den genast sluta att använda den och avvakta instruktioner kring hur produkten antingen ska åtgärdas”, skriver Elsäkerhetsverket i sitt pressmeddelande.