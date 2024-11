Landshövdingen besökte Vimmerby för första gången – ”Värdefullt för oss som länsledare”

Under torsdagen besökte landshövding Allan Widman och länsråd Johan Blom Vimmerby för att under dagen träffa kommunledningen och få en bild av de förutsättningar och utmaningar som finns i kommunen. Med under dagen fanns representanter från både politiken och tjänstemannasidan, och dagen innehöll ett späckat program – bland annat diskuterades vikten av Stångådalsbanan.