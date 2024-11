OBSERVATION AV VARG MITT I SAMHÄLLET

Peter och Annica Sundberg såg två vargar utanför sitt hus i Mörlunda under måndagskvällen.

Under måndagskvällen gjordes flera vargobservationer i Mörlunda i Hultsfreds kommun. Bland annat ska två vargar ha setts vid kyrkan.

I inlägg på Facebook framgår det att tre olika personer sett varg i samhället under måndagskvällen. På Skandobs – dit observationer av rovdjur kan lämnas in – är en observation av två vargar vid kyrkan i Mörlunda klockad till 21.00 under måndagen. Observationerna är inte bekräftade.

Det närmaste vargreviret ligger i Kosta och det kan röra sig om varg som rört sig därifrån.

"Vi är absolut hundra"

Annica Sundberg är en av de som bevittnade vargarna.

– Det var gubben, Peter, som såg dem först. Han såg två och jag såg den ene av dem. Det var väl en hane och en hona. Man blev lite paff, jag tror inte jag sett varg förut. Man har hört att de rört sig nere mot Kalmar, men inte att man sett någon i närheten.

Hur säkra är ni?

– Vi är absolut hundra och pratade med länsstyrelsen. Det kan inte vara något annat. Det fanns inga tvivel om det och vi har gatlyse här nere så det var upplyst. Vi har en storpudel som är 62-64 centimeter och den här var ännu större.

Paret bor bakom kyrkan och har fyra hundar.

– Vi har jobbat mycket med hundar så vi känner att vi är helt säkra på att det var varg. Grannarna som bor lite högre upp såg dem också.

Hörde ett märkligt ljud

Tidigare på kvällen hörde Annica ett konstigt ljud under hundpromenaden.

– Det är lite skog och en ladugård här nere. Vi gick ned där och hörde något konstigt ljud, men jag trodde att det var en fågel. Det var säkert vargarna som var där nere redan då.

Känner du någon oro?

– Nej, vi har inte hundarna ute lösa, jag går ut och går med dem och brukar inte vara ute med dem sent på kvällen.

Telefonen hann paret inte plocka fram.

– Det gick ju så snabbt och innan man fick fram telefonen hann de försvinna.

Vår tidning har sökt Fredrik Ustrup, chef över djurenheten på Länsstyrelsen, utan resultat.

– Vi har inga uppgifter på att det ska vara dokumenterat med foto eller film. Det är inte så att vi misstror folk. Men vi uppmanar folk att hjälpa oss genom att rapportera in från mobilen. Gärna spår i snön när den kommer eller avföring så vi genom dna kan fastställa vilken individ det skulle vara, säger Ustrup till Vimmerby Tidning.