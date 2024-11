Vimmerbyprofilen medverkar i nya säsongen av succéprogrammet

En ny säsong av succéprogrammet Bäst i Test kommer att sändas på TV4 nästa år. Programmet spelas in i dagarna, och enligt uppgifter till tidningen Aftonbladet finns Tuna-bördiga skådespelaren Alfred Svensson med i den nya Bäst i Test-panelen.

För Alfred Svensson, uprsprungligen från Tuna i Vimmerby kommun är tv-schemat späckat. Under året har han bland annat programlett programmet Smartare än en femteklassare på SVT tillsammans med parhästen Klas Eriksson, och nu verkar det som att Alfred under våren kommer att synas under bästa sändningstid på TV4.

Uppgifterna om panelmedlemmarna har inte bekräftats av TV4 själva än, men enligt Aftonbladet består panelen förutom av Alfred Svensson även av Gina Dirawi, Christine Meltzer, Olle Sarri och Jan Rippe.

Programmet Bäst i Test leds av programledarna Babben Larsson och David Sundin och har sänts på SVT sedan 2017. Från och med år 2024 har TV4 ägt rättigheterna till programmet, och kommer snart sända en julspecial innan nästa säsong sänds i början av 2025.

Dagens Vimmerby har sökt Alfred Svensson för en kommentar.