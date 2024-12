Pojke uppges ha dött efter lek i reflexväst – får följder i Vimmerby kommun

Det var i förra veckan som en pojke skadades i samband med lek på förskolans utegård. Under måndagen meddelades att pojken dött efter olyckan, som uppges ha orsakats av att han fastnat i reflexvästen.

Reflexvästar används också i Vimmerby kommun, och har så gjort i många år på alla kommunala förskolor.

– För oss är det ett sätt att hålla säkerheten för alla barn under utevistelsen. Västar används lite olika beroende på behov. De större enheterna har på västar under all utevistelse och en del mindre enheter använder dem när man lämnar gården eller när det blir mörkt på em/kvällen, uppger Eva Johansson i ett mailsvar till Dagens Vimmerby.

”Säkerställer andra rutiner”

I Umeå kommun valde flera enheter omgående att stoppa reflexvästar tillfälligt. Även i Vimmerby får dödsolyckan konsekvenser.

– I dagsläget fortsätter vi använda västar. Vi ser dock över och säkerställer andra rutiner som finns på förskolor gällande uppsikt, uppger Eva Johansson.

Kan du utveckla vad det innebär, att ni "säkerställer andra rutiner"?

– Vi behöver exempelvis se över rutiner om vart personal befinner sig på gården, hur många barn man ansvarar för, vad man har för rutin när det blir mörkt på eftermiddagen/kvällen. Då kan man behöva avgränsa området man befinner sig på. Dessa rutiner finns men vi behöver säkerställa att de följs och där det inte finns behöver man upprätta rutiner. Det är även förskolor som idag gjort riskbedömningar för att se till att förebygga olyckor liknande den i Umeå.

Enligt Eva Johansson har verksamheten kontrollerat vilka västar som används och dessa känner man sig trygga med.

– Alla förskolor har västar med kardborreknäppning på sidan. Vi ska dock göra en inventering så att inga gamla västar finns kvar.

Hur ser du på risken att det skulle kunna hända på en förskola i Vimmerby kommun?

– Det här är en fruktansvärt tragisk händelse som man alltid ska arbeta med för att förhindra. Jag önskar att jag kunde säga att risken är 0, men det kan jag inte för olyckor sker ibland. Det jag kan säga är att vi arbetar med alla säkerhetsrutiner vi kan, för att det inte ska ske olyckor med våra barn i verksamheten, säger Eva Johansson.