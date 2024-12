Rekordfå dödsfall förra julen – här är de mest olycksdrabbade vägarna

Julhelgen är en av årets största trafikhelger. Förra året omkom rekordfå personer i jultrafiken. Nu har försäkringsbolaget If sammanställt de mest olycksdrabbade vägarna i Vimmerby kommun.

Många julfirande svenskar ger sig förstås ut på vägarna under julen för att åka hem eller bort på firanden runt om i landet. Julen är en av de allra största trafikhelgerna på hela året.

– Det allra viktigaste är att vara ute i god tid och att inte stressa. Håll avståndet, anpassa hastigheten efter väder och väglag, se till att planera var du kan ladda din bil, om du kör elbil – och packa med filtar och värmeljus ifall olyckan skulle vara framme och du blir stående i köer, säger Ifs motorexpert Frida Wedin.

Samtidigt har de allvarliga olyckorna minskat kraftigt i Sverige. I mitten av 00-talet inträffade uppemot 30 dödsfall per år i jultrafiken i Sverige. Förra året förolyckades endast fem personer under julhelgen, vilket är den lägsta siffran hittills.

I Kalmar län har tre personer kommit i jultrafiken de senaste tre åren. Det är lika många som för 20 år sedan. Julhelgerna 2018 och 2021 var de mörkaste sedan 2003 med tre dödsfall.

– De senaste årens stora satsningar på våra svenska vägar och trafiksäkerheten har gett resultat. Detta i kombination med allt säkrare bilar har lett till färre dödsolyckor. Samtidigt är julen en mycket hårt trafikerad helg då det alltid sker olyckor, så var rädd om dig och dina medtrafikanter genom att hålla hastighet och avstånd, säger Frida Wedin.

Mest olycksdrabbade vägen

If har begärt ut statistik från Transportstyrelsen över de mest olycksdrabbade vägsträckorna under december och januari i alla kommuner. I Vimmerby är väg 34 den väg där polisen rapporterat flest olyckor de senaste fem åren. Det rör sig om tio olyckor. Det motsvarar tre procent av det totala antalet olyckor i länet under tidsperioden.

