Hoppet om en vit jul krymper – så ser chanserna i länet ut

En vit jul är i våra trakter inte en självklarhet, men de senaste jularna har vi varit bortskämda med snö, åtminstone under någon av juldagarna. I år ser det dock ut som att den som önskar sig en vit jul i Kalmar län får hoppas på ett ordentligt julmirakel.

– Det ser väl allmänt lite skralt ut för att få någon vit jul, säger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI när vi ringer upp och frågar om julvädret i Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Kalmar.

– På måndagen innan jul så har vi lite spridda drag av kallare luft och lite spridda skurar. Det ser mest ut som regn bara, men det skulle möjligtvis kunna bli lite snöinslag, men i och med att det är regn och plusgrader så ser det inte ut som att chanserna är så stora att det lägger sig på marken.

Något större chanser för vita inslag på marken är det i Vimmerby och Hultsfreds kommuner än Västervik och Kalmar.

– Det kanske är lite mer snöinslag i nederbörden ju längre inåt landet man är, men det fortfarande i så fall snöinslag i regnet.

Natten mot julafton sjunker temperaturerna i länet ned mot nollgradigt eller någon enstaka plusgrad.

– Möjligtvis kan vi få någon liten frost. Natten mot onsdag är det fortfarande lite kallare luft och kanske lite frost som kan blänka på gräsmattan.

Hur ser vädret ut med tanke på alla som ska ge sig ut i jultrafiken?

– Just nu har vi inga varningar utfärdade. Längre norrut kommer det vara lite mer väder de närmaste dagarna. Där har vi snöfall som kommer att passera under fredagen, men det är i Svealand och Norrland som vi har temperaturer som faller ner på minussidan och kan tidvis vara lite regn som passerar. Under lördagen har vi ett lågtryck som kommer att passera österut över Svealand och kan ge snömängder, men längre söderut över Götaland så blir det regn och plusgrader. För Götalands del ser det ganska lugnt ut. Det kommer passera regn, och kanske vara lite blåsigt med lokala vindbyar.

Så det ser inte ut att bli några större problem i jultrafiken i våra trakter?

– Förmodligen inte. Imorgon kväll (fredag) har vi fallande temperaturer så det kan vara lurigt om det är så att det skulle komma något regn. Vi har idag regn som håller på och passerar österut och vi kommer få lite mer i natt. Imorgon kväll faller temperaturerna i backen, så då kan man vara uppmärksam.

Under mellandagarna rör sig mildare luft in över länet.

– Då kommer det vara allmänt mer åt det högtrycksbetonade hållet. Det ser ut som att vi kommer ha ganska nederbördsfattigt väder, men med mycket moln och med mildare luft. Det blir temperaturer på plussidan. Vill man ha en vit jul så får man röra sig norrut!