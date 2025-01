Antalet skjutningar i Sverige fortsätter att minska

Antalet skjutningar 2024 var 270. 2023 var antalet 368. Minskningen är närmare 30 procent. Antalet skadade av skjutvapenvåld låg på 57. Året innan låg det på 107.

– Vår bedömning är att minskningen beror på vår ökade förmåga att förhindra och avvärja våldsdåd, säger Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Men trots att det var färre skjutningar under 2024 är konfliktnivån och efterfrågan på våld i Sverige fortsatt på en hög nivå. 44 personer dog av skjutvapenvåld jämfört med 54 personer under 2023.

– Det ser vi inte minst via rekryteringen som sker i digitala miljöer, säger Johan Olsson.

Fler grips

I ärenden som gäller mord med skjutvapen grips i dag fler i nära tid till gärningen än tidigare. Även antalet misstänkta personer per ärende har ökat kraftigt.

– Det innebär att vi idag uppnår en bredare lagföring och kommer åt fler av de inblandade än tidigare, säger Johan Olsson.

Polismyndigheten har stegvis, särskilt de två senaste åren, utvecklat sin förmåga att inhämta och analysera information. Det gäller även sin förmåga att leda både när det gäller jakt på gärningsmän och utredningsarbeten.

– Brottsutvecklingen, där dåd planeras, utförare kontrakteras och konflikter föds, sker både lokalt, digitalt och internationellt. Det har krävt att vi formerar oss på det här sättet, säger Johan Olsson.

Så såg det ut i vår region

Under 2024 minskande antalet anhöriga och tredje man, alltså personer som blivit måltavla felaktigt eller personer som bara passerar platsen, minskat.

– Vår uppfattning är att det tillvägagångssätt som framträdde 2023 där anhöriga ses som legitima måltavlor tyvärr kvarstår, säger Johan Olsson.

Andelen misstänkta under 18 år har mer än fördubblats sedan 2019. En fjärdedel av de misstänkta 2024 var under 18 år. Misstänkta under 15 år är fortfarande ovanligt, men ökade under det gångna året.

Flest skjutningar var det i polisregion Stockholm (81) följt av polisregion Väst (65). I polisregion syd, där våra kommuner ingår, var det 49 skjutningar. Det var 86 2023. Elva avled dock i skjutningar under 2024, vilket var fem fler än 2023.