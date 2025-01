Frigivningen uppskjuten för tungt kriminell Vimmerbybo – vägrade lämna prov naken

Slutet på fängelsestraffet närmar sig för den tungt kriminelle Vimmerbybo som 2021 greps under polisrazzian Trojan Shield och senare dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott. Datumet då Kjell Johansson tidigast kunnat beviljas villkorlig frigivning har varit satt till 1 februari i år, men har nu skjutits upp i 180 dagar av Kriminalvården. Anledningen till framflyttandet är att Johansson tilldelats ett stort antal varningar för att ha vägrat lämna drogprov. Enligt den dömde själv beror vägran på att han inte velat lämna urinprov naken inför personalen.

Sommaren 2021 gjordes en polisrazzia mot den hästgård strax utanför Vimmerby som ägs av Göran Lindberg, mer känd under namnet ”Kapten Klänning”. På gården har sedan 2010-talet även Kjell Johansson, ökänd narkotikabrottsling med ett tungt kriminellt förflutet varit skriven.

Johansson, som på 1980-talet blev känd som ledare för ”Grodmansligan, greps av polisen under tillslaget som var en del av den globala razzian Trojan Shield. I juni 2022 dömdes Johansson mot sitt nekande till sex års fängelse av Nyköpings tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. Rätten gjorde bedömningen att han varit med och hanterat, transporterat samt förvarat stora mängder narkotika. Johansson överklagade domen, och Svea Hovrätt frikände honom för ett av brotten han dömts för i tingsrätten. Straffet sänktes därmed till fem år och sex månader i fängelse.

Kjell Johansson, nu 76 år gammal, har avtjänat en stor del av sitt straff. Tidigaste datum för frigivning har varit satt till 1 februari 2025 – men nu meddelar Kriminalvården att frigivningen skjuts upp med 180 dagar på grund av misskötsamhet. Johansson har under sin strafftid mottagit sammanlagt 62 varningar efter att ha vägrat lämna urinprov för drogtest.

Rutinerna kritiseras av Europarådets kommitté mot tortyr

I sitt yttrande inför beslutet menade Johansson att anledningen till att han vägrat lämna urinprov varit att han inte fått någonting att skyla sig med under provtagningen. Enligt de rutiner som Kriminalvården följt under lång tid ska de intagna stå helt nakna och urinera inför personalen. Han menar att han framfört att han önskar ta drogprov på vilket annat sätt som helst, men inte hörsammats av Kriminalvården. Johanssons advokat påpekar i yttrandet att Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) under 2021 besökte Sverige för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlades i landet. I sin rapport slår kommittén senare ned på det faktum att de intagna tvingas att lämna urinprov helt nakna.

I yttrandet framhålls även den dom som kammarrätten i Göteborg meddelade i juli 2023, där det fastställs att en intagens eventuella vägran att genomföra provtagningen naken inte ska ligga till grund för en varning.

Sedan 1 december 2024 har Kriminalvården ändrat sina rutiner för urinprovtagning, och de intagna kan numera ha rätt att få ha på sig exempelvis en morgonrock vid provtagningen, om plagget dessförinnan genomsökts. Kjell Johansson yrkade därför på att de sena rutinändringarna inte skulle påverka hans villkorliga frigivning.

Trycker på vikten av drogfria anstalter – bortser från yttrandet

Kriminalvården valde ändå att bortse från Johanssons yttrande. De motiverar beslutet med att varningarna varit så pass många, och att Johansson inte vid något tillfälle försökt att lämna drogprov på annat sätt. Då han avtjänar straff för synnerligen grovt narkotikabrott har det bedömts som särskilt viktigt att han lämnar prov. De nya rutiner där fångar tillåts använda exempelvis en morgonrock menar Kriminalvården är villkorade. Den intagna ska tillåtas att skyla sig om syftet med undersökningen därigenom inte äventyras. Undantag, där den intagne tillåts lämna prov enskilt, kan göras, om det finns dokumenterat medicinska svårigheter för den intagna att lämna provet i närheten av personal. Något sådan medicinsk bedömning finns ej när det kommer till Kjell Johansson, menar Kriminalvården och påtalar även att samtliga varningar för vägran att lämna drogprov har vunnit laga kraft.

”Att anstalterna hålls drogfria är en utgångspunkt för att Kriminalvården ska kunna fullfölja sitt uppdrag att upprätthålla ordningen och säkerheten samt förebygga återfall i brott. Möjligheten för Kriminalvården att kontrollera drogfriheten är således av central betydelse. Med beaktande av strafftidens längd samt med beaktande av att Kjell Johansson har dömts för synnerligen grovt narkotikabrott anser Kriminalvården att antal anmodan att lämna drogprov vid 62 tillfällen under en tidsperiod om 1 år och 7 månader inte kan anses vara omotiverad. Narkotikaförekomst och användande på anstalterna kan leda till väldigt svåra konsekvenser för både intagna och personalen.” står att läsa i Kriminalvårdens beslut.

Johanssons villkorliga frigivning skjuts därmed upp med 180 dagar, och tidigaste datum för frigivning är därmed satt till 31 juli 2025.