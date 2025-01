Ny statistik om skador orsakade av väder – Vimmerby lyckligt lottad i länet

Ny statistik gällande kostnader för naturorsakade skador har presenterats av försäkringsbolaget If. T.v. Philip Thörn, hållbarhetschef på If. Foto: Pressbilder

I takt med klimatförändringarna väntas extremväder bli vanligare även i Sverige. Översvämningar, värmeböljor och skogsbränder kommer i takt med den globala temperaturhöjningen att bli ett allt större problem, och kostnaderna för de skador som vädret orsakar kommer att stiga i samma takt. I Kalmar län hade Vimmerby kommun de lägsta kostnaderna för väderrelaterade skador 2023, det framgår i statistik som försäkringsbolaget If tagit fram.

Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik gällande naturorsakade skador för året 2023. I I Kalmar län var Västerviks kommun värst drabbad under året, medan Vimmerby kom lindrigt undan. I Vimmerby kommun betalade försäkringsbolagen sammanlagt ut 50 897 kronor till fem olika försäkringstagare för skador som uppkommit av oväder.

En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av If visar att bara två av fem husägare litar på att kommunen som de bor i har gjort tillräckligt för att skydda sina invånare mot skador orsakade av oväder. Undersökningen gjordes bland 1000 slumpmässigt utvalda husägare i Sverige i åldrarna 18-79 år.

– Klimatanpassningsarbetet måste öka takten och här har kommunerna en central roll. Vissa kommuner har kommit i gång ordentligt med detta, men alltför många kommuner släpar efter, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

Så kan kommuner förebygga

Exempel på hur kommuner kan arbeta förebyggande för att skydda sina invånare mot väderrelaterade skador kan vara att förbättra dagvattenhanteringen, bygga skyddsvallar i riskområden, och att se till att hålla brunnar och avlopp fria från skräp, skriver If.

– Som enskild husägare har man ett ansvar att skydda sin fastighet och det finns skadeförebyggande åtgärder som kan genomföras på enskild fastighetsnivå. Men många av klimatanpassningsåtgärderna behöver genomföras på kommunal nivå för att få mesta möjliga effekt på samhället. Här vilar ett stort ansvar på kommunerna.

Hur mycket de naturorsakade skadorna kostar skiljer sig mycket åt från år till år. Sedan 2015 har sammanlagt 17 miljoner kronor betalats ut från försäkringsbolag till invånare i Vimmerby kommun. Det motsvarar 120 kronor per kommuninvånare och år, vilket placerar Vimmerby en bit över rikssnittet på 94 kronor per invånare och år. Statistiken som If tagit fram visar åren 2015-2023. Rekordåret för Vimmerby kommun var 2015 då hela 5 miljoner kronor betalades ut till kommuninvånare som drabbats av väder och vind. Även år 2022 sticker ut då summan landade på 3,7 miljoner kronor.