LISTA: Här är föreningarna som är bäst på att panta i länet

Pantamera har för tolfte året i rad genomfört sin miljötävling Föreningskampen. Föreningarna i Kalmar län lyckades samla in över 600 000 kronor till sina föreningskassor med drygt 678 000 burkar och flaskor.

Föreningarna i Kalmar län belönas för att de har pantat en stor mängd burkar och PET-flaskor under det gångna året och drog in över 600 000 kronor till sina föreningskassor.

95 föreningar i Kalmar län deltog och samlade tillsammans in drygt 678 000 burkar och flaskor.

Kalmar läns vinnare i föreningskampen är återigen RM/SSG IF Ungdom från Mörbylånga kommun som lyckades samla in 84 350 burkar och flaskor. Virserums SGF slutade tvåa och Torsås GoIF trea. Förutom pantpengarna får de ytterligare tillskott då de är med och delar på Pantameras prispott som delas ut till de tre föreningar i varje län som samlat in mest pant.

Värt att notera är att fem föreningar från Hultsfreds kommun tog sig in på topp tio-listan. Virserums SGF (ishockey) slutade tvåa, Målilla GoIF (fotboll) fyra, Järnforsens AIK femma, Hultsfreds HF sjua och IF Hebe tia.

Över 14,3 miljoner till svensk idrott

Föreningskampen arrangerades för tolfte gången 2024 och över 2 500 deltagande föreningar har tillsammans dragit in över 14,3 miljoner kronor till svensk idrott. 2024 års vinnare är Sotenäs fältrittklubb med 223 950 insamlade burkar och flaskor. Med tanke på att panten höjs under andra halvan av 2025 lär det bli ännu pengar framöver.

”Det är fantastiskt att så många idrottsföreningar väljer att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan, samtidigt som de gör en insats för miljön. Vi är glada över att kunna fortsätta bidra till det här engagemanget”, säger Eva Stenström, kundansvarig för Returpacks projekt Pantamera med Idrotten, i ett pressmeddelande.

Klicka här för att se hur det gick för din förening i Pantameras miljötävling föreningskampen 2024.