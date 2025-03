Lämnade ut minnesanteckningar – kan ha begått tjänstefel

I mitten av november förra året hölls huvudförhandling i ett tvistemål i Kalmar tingsrätt. Under överläggningen efter huvudförhandlingen förde tingsnotarien anteckningar om vad rätten kom överens om under beteckningen "minnesanteckningar Överläggning" och placerade dessa anteckningar under en flik för arbetsmaterial.

Käranden i målet begärde därefter ut protokollet från huvudförhandlingen. Då översände domstolshandläggaren minnesanteckningar från huvudförhandlingen och anteckningar från överläggningen till käranden.

I slutet av januari inkom därefter käranden med ett mejl till tingsrätten, där käranden bland annat angav att hen frågat efter huvudförhandlingsprotokollet men fått minnesanteckningar skickat till sig.

Enligt käranden hade vad som sagts under överläggningen rubbat förtroendet för rättens opartiskhet och skyldighet att ge bägge parter en rättvis rättegång. Käranden ville att rättegången skulle tas om på grund av jäv.

Går inte att förväxla

Domstolshandläggaren har uppgett att minnesanteckningarna låg som arbetsmaterial och att hen frågade registratorn om de begärda handlingarna kunde lämnas ut. Då fick hen inget svar på vad som kunde lämnas ut och då vände sig hen i stället till notarien i målet.

Hen uppger då att man fick som svar att det som låg under "arbetsytan" kunde lämnas ut och därefter skickade hen ut minnesanteckningarna till käranden.

Notarien uppfattade domstolshandläggarens fråga som otydlig och säger att hen beslutade sig för att personligen utreda frågan och gick till handläggarens kontor för att klargöra vad saken handlade om.

Notarien kunde då konstatera att anteckningarna inte var upprättade, trots att domen hade expedierats. Enligt notarien var man aldrig inne i minnesanteckningarna vid det tillfället. När anteckningarna hade upprättats förklarade notarien för handläggaren att detta nu kunde skickas över till käranden.

Att det inte var fråga om minnesanteckningarna går inte att ha förväxlat, enligt notarien.

Riskerar åtal

Nu misstänker Kalmar tingsrätt att handläggaren begått tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten, sedan man av misstag lämnat ut minnesanteckningarna från överläggningen.

Nu görs en anmälan till PAN, personalansvarsnämnden och domstolshandläggaren riskerar nu åtal för tjänstefel. En åtalsanmälan bör övervägas alternativt en disciplinär åtgärd, skriver man.