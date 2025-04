Nu är nya Vimmerbyrestaurangen invigd – se bildspel från festliga ceremonin här

Restaurangen Eat at Charge to Move kommer att servera rätter inspirerade av Italien, såsom pasta, pizza och sallader. Ett tiotal personer är anställda i restaurangen. Foto: Johanna Karlsson

Ganska exakt ett år efter att kommunstyrelsen sagt ja till att sälja tomten vid infarten till Nossen kunde Charge to Move under fredagsförmiddagen under högtidliga former inviga sin nya restaurang, butik och laddstation strax intill väg 40. Vimmerbysatsningen är den första i sitt slag, och Charge to Move menar att anläggningen är företagets flaggskepp som under året förhoppningsvis ska bana väg för flera liknande upplägg runt om i landet.

– Det här är fantastiskt roligt och vi hälsar er jättevälkomna till kommunen, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg när hon fick äran att klippa bandet tillsammans med företagets grundare William Mickelsson.