DE BLEV ÅRETS FÖRETAGARE I LÄNET

Madouds Städservice och Widéns Åkeri blev årets unga företag och årets företag i länet. Här med landshövdingen Allan Widman. Foto: Pressbild

Vinnarna från kommunerna i länet tävlade om titeln. I veckan blev det klart vilka som blev årets företagare och årets unga företagare i Kalmar län.

Från Västervik var ACT nominerat som årets företag och Västerviks Plåtslageri som årets unga företag. I Hultsfred var det Sport- & Fritidsgrossisten som vann årets företag och Adam Sundqvist den unga motsvarigheten. Vimmerby representerades av Marcus Hamlin och hans Lansen Omsorg. Årets unga företagare här blev Nicklas Wikell.

Men ingen av dessa gick hela vägen.

Widéns Åkeri från Kalmar vann årets företag och Masouds Städservice i Oskarshamn blev årets unga företag i Kalmar län 2025.

– Att hylla företagare som tar ansvar för både sina medarbetare, kunder och samhället är viktigt. Maria, Pierre och Masoud visar med sina företag att framgång inte bara handlar om affärer, utan också om omtanke, innovation och långsiktighet, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län.

Enligt juryn är Widéns Åkeri och Masouds Städservice exempel på företag som inte bara levererar produkter och tjänster av hög kvalitet, utan också inspirerar till hållbart och framåtblickande företagande i Kalmar län.

– Att få dela ut årets företagarmedaljer till dessa drivna entreprenörer är en glädje. Deras arbete är ett tydligt exempel på hur engagemang och nytänkande bidrar till tillväxt och utveckling i hela länet, säger Allan Widman, landshövding i Kalmar län.

Årets företagare och Årets unga företagare i Kalmar län går nu vidare till den stora finalen i Stockholm den 10 oktober och tävlar om titeln på riksnivå.