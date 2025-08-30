DE BLEV ÅRETS FÖRETAGARE I LÄNET

Juryns motiveringar:
Årets unga företagare:
I vardagens rytm, där hem och arbetsplatser pulserar av liv, finns det de som ser det osynliga – detaljerna som skapar helhet, ordningen som ger ro.
Med en blick för det som andra kanske förbiser, har en ung entreprenör skapat en verksamhet där kvalitet och omtanke går hand i hand.
Genom att lyssna till kundernas behov och ständigt sträva efter förbättring har företaget vuxit, inte bara i storlek, utan i förtroende och uppskattning.
Det handlar inte bara om att städa – det handlar om att skapa miljöer där människor trivs, där företag kan blomstra och där vardagen känns lite lättare.
Och bakom denna skinande framgång står Masoud Raufi och Masouds Städservice AB, ett företag som med tydlig riktning och stark drivkraft sätter en ny standard för servicebranschen i Kalmar län.
Årets företagare:
I en bransch där förändring ofta möter motstånd, har ett företag valt att gå sin egen väg.
Med mod och beslutsamhet har de omformat sin verksamhet, inte bara för att möta dagens krav, utan för att forma morgondagens standard. Genom att prioritera hållbarhet och innovation har de visat att det är möjligt att kombinera tradition med framtidstro.
Deras engagemang sträcker sig bortom affärsnytta – det handlar om att göra skillnad, för medarbetare, kunder och samhället i stort. Resultatet är en verksamhet som inte bara levererar, utan också inspirerar.
Och bakom denna framgång står Maria och Pierre Widén & Widéns Åkeri AB – en förebild för framtidens företagande i Kalmar län.