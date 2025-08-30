30 augusti 2025
DE BLEV ÅRETS FÖRETAGARE I LÄNET

Madouds Städservice och Widéns Åkeri blev årets unga företag och årets företag i länet. Här med landshövdingen Allan Widman. Foto: Pressbild

NYHETER 30 augusti 2025 15.00

Vinnarna från kommunerna i länet tävlade om titeln. I veckan blev det klart vilka som blev årets företagare och årets unga företagare i Kalmar län. 

Från Västervik var ACT nominerat som årets företag och Västerviks Plåtslageri som årets unga företag. I Hultsfred var det Sport- & Fritidsgrossisten som vann årets företag och Adam Sundqvist den unga motsvarigheten. Vimmerby representerades av Marcus Hamlin och hans Lansen Omsorg. Årets unga företagare här blev Nicklas Wikell.

Men ingen av dessa gick hela vägen. 

Widéns Åkeri från Kalmar vann årets företag och Masouds Städservice i Oskarshamn blev årets unga företag i Kalmar län 2025. 

– Att hylla företagare som tar ansvar för både sina medarbetare, kunder och samhället är viktigt. Maria, Pierre och Masoud visar med sina företag att framgång inte bara handlar om affärer, utan också om omtanke, innovation och långsiktighet, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län.

Enligt juryn är Widéns Åkeri och Masouds Städservice exempel på företag som inte bara levererar produkter och tjänster av hög kvalitet, utan också inspirerar till hållbart och framåtblickande företagande i Kalmar län.

– Att få dela ut årets företagarmedaljer till dessa drivna entreprenörer är en glädje. Deras arbete är ett tydligt exempel på hur engagemang och nytänkande bidrar till tillväxt och utveckling i hela länet, säger Allan Widman, landshövding i Kalmar län.

Årets företagare och Årets unga företagare i Kalmar län går nu vidare till den stora finalen i Stockholm den 10 oktober och tävlar om titeln på riksnivå.

Fakta

Juryns motiveringar:

Årets unga företagare:

I vardagens rytm, där hem och arbetsplatser pulserar av liv, finns det de som ser det osynliga – detaljerna som skapar helhet, ordningen som ger ro.

Med en blick för det som andra kanske förbiser, har en ung entreprenör skapat en verksamhet där kvalitet och omtanke går hand i hand.

Genom att lyssna till kundernas behov och ständigt sträva efter förbättring har företaget vuxit, inte bara i storlek, utan i förtroende och uppskattning.

Det handlar inte bara om att städa – det handlar om att skapa miljöer där människor trivs, där företag kan blomstra och där vardagen känns lite lättare.

Och bakom denna skinande framgång står Masoud Raufi och Masouds Städservice AB, ett företag som med tydlig riktning och stark drivkraft sätter en ny standard för servicebranschen i Kalmar län.

Årets företagare:

I en bransch där förändring ofta möter motstånd, har ett företag valt att gå sin egen väg.

Med mod och beslutsamhet har de omformat sin verksamhet, inte bara för att möta dagens krav, utan för att forma morgondagens standard. Genom att prioritera hållbarhet och innovation har de visat att det är möjligt att kombinera tradition med framtidstro.

Deras engagemang sträcker sig bortom affärsnytta – det handlar om att göra skillnad, för medarbetare, kunder och samhället i stort. Resultatet är en verksamhet som inte bara levererar, utan också inspirerar.

Och bakom denna framgång står Maria och Pierre Widén & Widéns Åkeri AB – en förebild för framtidens företagande i Kalmar län.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

