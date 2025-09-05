Hästintresset blev till företag för Alicia från Vimmerby: ”Vill skapa trygga, hållbara hästar”

Alicia Johansson från Vimmerby har nyligen startat företaget AJ EquiGO där hon erbjuder olika tjänster kopplat till ridning och hästar. Foto: Privat

Hästintresset har för Alicia Johansson gått från att vara just ett intresse, till något hon hoppas kunna hålla på med på heltid i framtiden. Nyligen tog hon steget och startade företaget AJ EquiGo där hon erbjuder kunder allt från inridning av unghästar till att motionera hästar när ägaren inte hinner. – Fokus ligger på att bygga förtroende och skapa trygga, hållbara hästar tillsammans med ägarna, säger Alicia om företagsidén.

För Alicia Johansson, 23, från Vimmerby har hästar alltid varit en viktig del av livet.

– Hästar har varit en stor del av mitt liv sedan barnsben. Till vardags jobbar jag i mataffär och på ridskolan här i Vimmerby. Resten av tiden hittar man mig oftast på hästryggen, berättar hon.

Ju fler hästägare Alicia kommit i kontakt med, desto större har övertygelsen om att det behövs företag som erbjuder olika typer av tjänster kring hästar och ridning blivit, och i början av september registrerade Alicia sitt företag AJ EquiGo.

– Idén växte fram när jag märkte att många hästägare ville ha hjälp med inridning och utbildning av sina hästar, man kanske inte alltid har tid, erfarenhet eller möjlighet till det själva. Jag har så länge jag kan minnas fått chansen att rida och hjälpa till med andras hästar, och det har gett mig mycket bra erfarenhet som jag är väldigt, väldigt tacksam för.

Erbjuder flera tjänster kopplade till hästar

Främst riktar sig Alicia till privatpersoner med häst som har behov av allt från att rida in unghästar till att vidareutbilda hästarna eller helt enkelt bara behöver hjälp med att motionera hästarna av någon anledning.

– Möjligheten att lägga upp en individuell plan för varje häst är stor, och fokus ligger på att bygga förtroende och skapa trygga, hållbara hästar tillsammans med ägarna!

Till att börja med kommer företaget vara en bisyssla, vid sidan av det ordinarie arbetet, men Alicia hoppas kunna växla upp företaget så småningom.

– Min förhoppning är absolut att det på sikt kan växa till att bli min huvudsakliga sysselsättning ifall jag får möjlighet till det.

Finns det företag i trakten som sysslar med liknande verksamhet?

– Det finns några som erbjuder liknande tjänster, men jag ser det inte som ett stort problem. Eftersom jag är mobil och åker ut till kunder upplever många det som smidigare än att behöva skicka iväg hästen på exempelvis inridning. För mig är det viktigaste att kunderna hittar någon de känner förtroende för – och jag hoppas på att kunna vara just det alternativet!

Namnet AJ EquiGo – var kommer det ifrån?

– Jag ville ha något ”catchigt”. AJ är mina initialer, Equi kommer från ordet equestrian (ryttare på engelska) och Go för att jag är mobil, men även för framåtanda och utveckling. Därav AJ EquiGo.

Var det självklart för dig att våga satsa på ett eget företag?

– Nej, det var det inte från början. Men många har gett mig idén, och när jag insåg att jag kan göra så mycket mer och nå ut till fler blev det en självklarhet. Nu känns det verkligen som att det blir på riktigt!

Har du hunnit få någon respons?

– Ja. Jag har redan fått positiv respons och har redan kunder som jag hjälpt sedan innan, vilket känns jättekul!