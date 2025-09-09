Så uppmärksammar kommunen suicidpreventiva dagen i år

Så här såg det ut på torget under ceremonin 2023. Foto: Ossian Mathiasson

Den 10 september är det suicidpreventiva dagen. Precis som de senaste åren uppmärksammar kommunen det med ljuständning och tal vid Rådhuset i Vimmerby kring lunchtid.

För femte året i rad kommer kommunen uppmärksamma sucid på suicidpreventiva dagen genom en kortare lunchceremoni på rådhustorget i Vimmerby.

I år blir det ljuständning och tal under en kvart kring lunchtid på torget.

– Det är en viktig dag att uppmärksamma. Det är både för att uppmärksamma det som har varit och för att ge hopp framåt och visa att vi finns här och vi kommer samman, berättade Sofia Bohl Folckner, folkhälsosamordnare på kommunen, förra året.

Under 2024 gick självmordsstatistiken i Kalmar län åt rätt håll. 35 personer tog sina liv och det var det lägsta antalet på sex år, men lika många som under 2023. "Ändå alldeles för många", skriver regionen.

Kostnadsfri föreläsning

På kvällen arrangeras också en kostnadsfri föreläsning med författaren, konstnären och Instagramprofilen Henrik Wahlström. Han kommer hålla en föreläsning på Kalmar slott som kommer att livesändas i övriga länet. I Vimmerby går det att se föreläsningen på Fabriken.

"I föreläsningen berättar Henrik om sin resa och hur det är att leva med bipolär sjukdom. Han ger också tips på hur vi bättre kan kommunicera kring psykisk ohälsa", skriver man.

Henrik Wahlström är upphovsperson till "Upp och ner-symbolen", som innebär en öppen och accepterande inställning till psykisk hälsa och olika diagnoser.

"En dag för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan, men också en dag att minnas de vi saknar, hylla de som kämpar och stötta de som finns kvar", skriver Vimmerby kommun.