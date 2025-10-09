Ny enkät: Toppbetyg till regionens specialistvård från patienterna

När patienterna får säga sitt ger de specialistvården i Kalmar län mycket höga betyg. Inom flera kategorier placeras man som allra bästa i landet. Det visar färska siffror som presenteras i Nationell patientenkät 2025.

Totalt är det 4 235 patienter i länet som har svarat på frågor kring sin upplevelse av senaste besöket inom vården, antingen om man varit i kontakt med en mottagning eller legat inlagd.

Allra mest sticker resultaten rörande mottagningsbesök inom vården ut, både fysiska och digitala. Här finns en klar förbättring av resultaten vid en jämförelse med senaste enkäten 2023. I sex av de sju dimensionerna som mäts hamnar Region Kalmar län på första plats. Det gäller helhetsintrycket, emotionellt stöd, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och koordinering, plus information och kunskap.

"Otroligt bra"

När det gäller resultaten från patienter som legat inlagda placerar sig regionen över genomsnittet för landet inom alla områden och hamnar på platserna 1-6 av 21 regioner beroende på dimension. Regionen ökar i fyra dimensioner men får däremot lite lägre resultat rörande helhetsintryck, delaktighet samt kontinuitet och koordinering än vid den senaste mätningen.

– ­Vi har ända sedan den allra första nationella patientenkäten fått bra betyg av våra patienter, vilket vi är väldigt tacksamma för. Den här gången ökar vi inom flera områden inom den öppna vården och de totala resultaten är otroligt bra. Alla våra medarbetare på sjukhusen i länet kan känna sig väldigt stolta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Värdefulla kommentarer och förslag

Personerna som har fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentar kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har närmare 1 300 sådana kommentarer kommit in. Det rör sig både om positiva och negativa kommentarer, men också konkreta förbättringsmöjligheter.

– Självklart är de enskilda kommentarerna ytterst värdefulla då de kan användas konkret i förbättringsarbetet på de olika enheterna, säger Johan Rosenqvist.