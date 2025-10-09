Ny enkät: Toppbetyg till regionens specialistvård från patienterna

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har nästan 126 500 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet eller varit inlagda.
I Kalmar län fick 7 856 patienter som varit i kontakt med öppenvården på sjukhus i länet, en privat specialistmottagning eller legat inlagda på sjukhus möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. Sammantaget svarade 53,9 procent på frågorna, vilket är en högre siffra än riket.
Resultaten redovisas som poäng för varje dimension. Poängen är ett genomsnitt på svaren på de frågor som finns inom varje dimension där den maximala poängen är 100. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Region Kalmar län.
Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök
Helhetsintryck: 92,7 (90,8 för hela landet). Första plats i landet.
Emotionellt stöd: 89,5 (87,2). Etta.
Delaktighet och involvering: 91,4 (89,6). Etta.
Respekt och bemötande: 90,6 (90,6). Sexa.
Kontinuitet och koordinering: 90,8 (88,7). Etta.
Information och kunskap: 87,3 (85,4). Etta.
Tillgänglighet: 92,2 (89,9). Etta.
Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter
Helhetsintryck: 91,8 (89,8 för hela landet). Trea.
Emotionellt stöd: 89,4 (88,2). Fyra.
Delaktighet och involvering: 85,1 (83,9). Sexa.
Respekt och bemötande: 86,3 (85,4). Sexa.
Kontinuitet och koordinering: 85,3 (83,2). Etta.
Information och kunskap: 82,5 (80,8). Trea.
Tillgänglighet: 90,2 (88,1). Trea.