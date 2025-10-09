09 oktober 2025
Ny enkät: Toppbetyg till regionens specialistvård från patienterna

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län. Foto: Mostphotos/pressbild

NYHETER 09 oktober 2025 10.00

När patienterna får säga sitt ger de specialistvården i Kalmar län mycket höga betyg. Inom flera kategorier placeras man som allra bästa i landet. Det visar färska siffror som presenteras i Nationell patientenkät 2025.

Totalt är det 4 235 patienter i länet som har svarat på frågor kring sin upplevelse av senaste besöket inom vården, antingen om man varit i kontakt med en mottagning eller legat inlagd.

Allra mest sticker resultaten rörande mottagningsbesök inom vården ut, både fysiska och digitala. Här finns en klar förbättring av resultaten vid en jämförelse med senaste enkäten 2023. I sex av de sju dimensionerna som mäts hamnar Region Kalmar län på första plats. Det gäller helhetsintrycket, emotionellt stöd, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och koordinering, plus information och kunskap.

"Otroligt bra"

När det gäller resultaten från patienter som legat inlagda placerar sig regionen över genomsnittet för landet inom alla områden och hamnar på platserna 1-6 av 21 regioner beroende på dimension. Regionen ökar i fyra dimensioner men får däremot lite lägre resultat rörande helhetsintryck, delaktighet samt kontinuitet och koordinering än vid den senaste mätningen.

– ­Vi har ända sedan den allra första nationella patientenkäten fått bra betyg av våra patienter, vilket vi är väldigt tacksamma för. Den här gången ökar vi inom flera områden inom den öppna vården och de totala resultaten är otroligt bra. Alla våra medarbetare på sjukhusen i länet kan känna sig väldigt stolta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Värdefulla kommentarer och förslag

Personerna som har fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentar kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har närmare 1 300 sådana kommentarer kommit in. Det rör sig både om positiva och negativa kommentarer, men också konkreta förbättringsmöjligheter.

– Självklart är de enskilda kommentarerna ytterst värdefulla då de kan användas konkret i förbättringsarbetet på de olika enheterna, säger Johan Rosenqvist.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har nästan 126 500 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet eller varit inlagda.

I Kalmar län fick 7 856 patienter som varit i kontakt med öppenvården på sjukhus i länet, en privat specialistmottagning eller legat inlagda på sjukhus möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. Sammantaget svarade 53,9 procent på frågorna, vilket är en högre siffra än riket.

Resultaten redovisas som poäng för varje dimension. Poängen är ett genomsnitt på svaren på de frågor som finns inom varje dimension där den maximala poängen är 100. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Region Kalmar län.

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök

Helhetsintryck: 92,7 (90,8 för hela landet). Första plats i landet.

Emotionellt stöd: 89,5 (87,2). Etta.

Delaktighet och involvering: 91,4 (89,6). Etta.

Respekt och bemötande: 90,6 (90,6). Sexa.

Kontinuitet och koordinering: 90,8 (88,7). Etta.

Information och kunskap: 87,3 (85,4). Etta.

Tillgänglighet: 92,2 (89,9). Etta.

Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter

Helhetsintryck: 91,8 (89,8 för hela landet). Trea.

Emotionellt stöd: 89,4 (88,2). Fyra.

Delaktighet och involvering: 85,1 (83,9). Sexa.

Respekt och bemötande: 86,3 (85,4). Sexa.

Kontinuitet och koordinering: 85,3 (83,2). Etta.

Information och kunskap: 82,5 (80,8). Trea.

Tillgänglighet: 90,2 (88,1). Trea.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

