06 oktober 2025
Enskild väg i kommunen får stort bidrag

Låxbo vägsamfällighet får 350 000 kronor till bärlageförstärkning. Foto: MostPhotos

NYHETER 06 oktober 2025 18.00

Väg 18761 ska få bärlageförstärkning. Nu har Trafikverket beviljat Låxbo Vägsamfällighet 350 000 kronor till åtgärden.

Totalt har Trafikverkets sydöstra region beslutat att ge drygt 3,5 miljoner kronor i särskilda driftbidrag till enskilda vägar i Kalmar län, Jönköpings län och Östergötlands län. 

Kalmar län får drygt 2,5 miljoner kronor, Jönköping knappt 1,1 miljoner och Östergötland drygt 250 000 kronor. 

I Kalmar län går mest pengar till beläggningunderhåll på väg 19117 mellan Kastlösa och Risinge i Mörbylånga kommun på Öland. Det rör sig om drygt 2,1 miljoner kronor. 

Vimmerby kommun får den övriga delen av pengarna i Kalmar län. Dels handlar det om ett vägräcke på väg 18977 och där har Kvills vägsamfällighet fått knappt 64 000 kronor i bidrag. Låxbo vägsamfällighet får 350 000 kronor till bärlageförstärkning på väg 18761.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

