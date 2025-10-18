Kungaparet bjöd in till middag – de här profilerna representerade länet

Lennart Jakobsson, Karin Jakobsson, Ann Rodhelind, Gert Rodhelind, Åsa Edman, Mattias Edman och landshövding Allan Widman representerade Kalmar Län på kungaparets Sverigemiddag.
Foto: Pressbild
Det är en mångårig tradition att kungaparet bjuder in människor från Sveriges 21 län samt landets landshövdingar till sin Sverigemiddag.
Det är länsstyrelserna som lämnar förslag till hovet på personer som gjort betydande insatser för Sverige lokalt, regionalt eller nationellt. Utöver landshövding Allan Widman representerades Kalmar län av Lennart Jakobsson från Power Up Ukraine, som är ett projekt av Vasakyrkan Kalmar, Ann Rodhelind från Team Equus of Hope, vars främsta syfte är att bidra till cancerforskningen genom olika evenemang, samt Mattias Edman från Lindsdals IF.
De cirka 180 gästerna, som representerade kulturliv, näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, idrott och föreningsliv, togs emot och hälsades välkomna av kungaparet och prins Carl Philip.
Länsstyrelsens motiveringar:
"Lennart Jakobsson är eldsjäl och drivande kraft i kompisgänget bakom Power Up Ukraine. Den ideella föreningen grundades från början av Vasakyrkan i Kalmar. Efter att ha följt utvecklingen i krigets Ukraina, som förlorat stora delar av sin infrastruktur för produktion och distribution av elkraft, föddes projektet ’Power up Ukraine’ för att kunna bidra till Ukrainas sak på bästa sätt. Till dags dato har projektet samlat in runt 35 miljoner kronor”.
”Syftet med Fritidskanalen är att ge personer med funktionsvariationer möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid. De vill skapa bättre förutsättningar för dem att bli positiva till rörelseglädje samt erbjuda en meningsfull fritid med aktiviteter. Aktiviteter som ger dem kompisar, vuxna förebilder och något att se fram emot. Mattias Edman lägger stor vikt i att skapa en tillhörighetskänsla där alla deltagare känner ett socialt sammanhang på sina egna villkor”.
”Ann ’Bella’ Rodhelind är en riktig eldsjäl inom hästsporten. I maj 2014 startade hon Facebooksidan och insamlingen Equus for Hope, till förmån för Barncancerfonden och Cancerfonden. Föreningen har hittills samlat in strax över 3,5 miljoner kronor till cancerforskningen”.