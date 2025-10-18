Kungaparet bjöd in till middag – de här profilerna representerade länet

Människor som gjort betydande insatser representerade Kalmar län, när kungaparet bjöd in till Sverigemiddag.

Det är en mångårig tradition att kungaparet bjuder in människor från Sveriges 21 län samt landets landshövdingar till sin Sverigemiddag.

Det är länsstyrelserna som lämnar förslag till hovet på personer som gjort betydande insatser för Sverige lokalt, regionalt eller nationellt. Utöver landshövding Allan Widman representerades Kalmar län av Lennart Jakobsson från Power Up Ukraine, som är ett projekt av Vasakyrkan Kalmar, Ann Rodhelind från Team Equus of Hope, vars främsta syfte är att bidra till cancerforskningen genom olika evenemang, samt Mattias Edman från Lindsdals IF.

De cirka 180 gästerna, som representerade kulturliv, näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, idrott och föreningsliv, togs emot och hälsades välkomna av kungaparet och prins Carl Philip.