Fastighetsägaren om tomma butikslokalerna: ”Beror på ALV”

Viktor Martinsson äger en av alla tomma butikslokaler i Vimmerby. Drygt ett år har gått sedan Josefines hundtrim lämnade lokalen, och sedan dess har ingen ny hyresgäst flyttat in. Foto: Arkivbild

Allt fler butikslokaler gapar tomma i centrala Vimmerby och flera av dem har gjort det under en lång tid. Viktor Martinsson äger två fastigheter på Sevedegatan, och en av hans butikslokaler har stått tom i över ett år. En anledning till att centrumhandeln går trögt menar Martinsson är Astrid Lindgrens Världs öppettider. – Tidigare kunde turisterna ta ett varv i Vimmerby innan dagen var över och affärerna stänger.

I drygt ett år har butikslokalen på Sevedegatan där Josefines hundtrim tidigare huserade stått tom. Det är långt ifrån den enda tomma butikslokalen i centrum, och fastighetsägare Viktor Martinsson vittnar om att det inte är helt enkelt att hitta en ny hyresgäst.

– Det är väl några som hört av sig, men inget som har blivit något mer, säger han när vår tidning når honom för att kolla läget med den tomma lokalen.

Viktor Martinsson äger två fastigheter på Sevedegatan med sammanlagt tio hyreslägenheter förutom de två butikslokalerna i markplan.

Alla lägenheter är uthyrda, men läget som hyresvärd för bostäder är tufft även det, menar Martinsson.

– Hyresgästföreningen är starka jämfört med fastighetsägarna, säger han och förklarar att kostnadsutvecklingen inte täcks av hyreshöjningarna som hålls ned till ett minimum. Att VEMAB haft den goda smaken att höjda priset för fjärrvärme ytterligare inför kommande år, fast att bränslepriserna är på väg ned gör inte saker lättare, säger han.

"Ändrats ganska ordentligt"

Utvecklingen gör det svårt att hyra ut lägenheter och Martinsson befarar att de pressade hyrespriserna kan göra att ingen längre vill hyra ut bostäder i framtiden.

– Finns det inte lönsamhet i att erbjuda bostäder så kommer ingen göra det. Det skriks om att hyreshöjningen är den högsta på 30 år, men man kollar egentligen inte vad höjningen egentligen borde vara med tanke på högre kostnader. Förutsättningarna har rent krasst ändrats ganska ordentligt för fastighetsägare de senaste åren.

Är det aktuellt för dig att sälja fastigheterna?

– I och med att kostnaderna skenat de senaste åren så har värdet på husen minskat med kostnaderna. Så nu vore det ännu sämre att sälja. Så länge man klarar banken så är det bäst att fortsätta. I dagsläget är det inte aktuellt att sälja, utan man hoppas på sikt att det kommer att jämna ut sig.

Menar att ALV:s öppettider försvårar för centrumhandeln

Att det blivit allt svårare att driva butik i Vimmerby, och i förlängningen att hyra ut butikslokaler tror Martinsson delvis beror på Astrid Lindgrens Världs öppettider.

– För några år sedan förlängde de sina öppettider, och det tror jag inte var bra för centrum. Tidigare kunde turisterna ta ett varv i Vimmerby innan dagen var över och affärerna stänger. Nu hinner man inte det utan åker hem i stället.

Butikslokalen som står tom är hyfsat stor, med två rum och pentry förutom själva butiksdelen. Efter att lokalen stått tom så länge är man knappast särskilt kräsen som hyresvärd, menar Victor Martinsson.

– Jag vill ha någon som betalar hyra bara. Och är det någon som kompletterar Lönneberga Slöjd på ett bra sätt så vore det ju fantastiskt för dem som hyr.