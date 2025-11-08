Här är de vanligaste klimatriskerna för länets villaägare

If och Anticimex har besiktat över 9 000 svenska småhus. Mer än var femte har brister som medför klimatrisker. Här är de vanligaste i Kalmar län.

Klimatförändringarna medför ökade risker för översvämning och extremväder. If och Anticimex har under det senaste året besiktat över 9 000 villor i Sverige.

Besiktningarna beskrivs ge en unik inblick i hur väl rustade svenska villaägare är inför klimatrisker så storm och kraftigt regn.

I hela landet uppvisade över en femtedel av de inspekterade villorna brister. I Kalmar län har sammanlagt 162 fastigheter inspekterats. Vid 42 av dessa såg inspektörerna klimatrisker. Det motsvarar 26 procent.

Risker kopplade till golvbrunnar

Framför allt handlade det om risker kopplade till golvbrunnar på bottenplan. Vid kraftigt regn och översvämningar kan det kommunala avloppssystemet bli fullt, vilket kan leda till att avloppsvatten tränger sig upp ur golvbrunnar i till exempel huskällare och badrum.

Och just risken för baktryck i avloppet är den överlägset vanligaste risken som Anticimex informerar husägare om och där flest villor har brister.

– Baktryck från avlopp låg bakom en stor majoritet av skadorna vid de stora översvämningarna i Gävle 2021. Det är väldigt viktigt att husägare är medveten om detta och kan vidta skadeförebyggande åtgärder, säger Anna Lindqvist, chef för tjänsteutveckling på If.

Annons:

Skicket på husgrunden kontrolleras

Det finns flera sätt att minska risken för vattenskador vid kraftig nederbörd – även om inte alla går att göra själv. Att montera backventiler på dräneringsledningar kan till exempel förhindra att vatten trycks upp i huset om avloppsnätet blir överbelastat, tipsar försäkringsbolaget.

Man menar också att det är viktigt att marken runt huset lutar bort från byggnaden. Detta för att regnvatten rinner undan i stället för att samlas intill husväggen.

Andra klimatrisker som kontrolleras är bland annat hur vegetationen ser ut runt huset och skicket på husgrunden.

– Vi tittar också på hur marken och omgivningen runt huset ser ut, till exempel om vatten riskerar att rinna mot huset via lutningar, trappor eller garagenedfarter. En del av detta kan vara svårt för husägare att ändra på, men genom att ge kunskap hjälper vi husägare att tänka förebyggande, både vid underhåll och framtida byggprojekt, säger Anna Lindqvist.

Vanligaste anmärkningar

De vanligaste anmärkningarna vid inspektioner i länet är golvbrunnar på bottenplan, risk för baktryck från avlopp vid översvämning, ett äldre utvändigt fuktskydd, som ökar risken för vatteninträngning i huset, framför allt i händelse av skyfall eller översvämning.

Träd runt huset bör också kontrolleras regelbundet, för alla träd som är i dåligt skick riskerar att falla på huset vid hård storm. Taket bör också kontrolleras för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.