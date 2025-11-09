09 november 2025
  • VIMMELEXTRA – 1.Cuz uppträdde på Kharma

    Stämningen på topp inne på Kharma i helgen. Känner du igen någon på vimmelbilderna? Foto: Stefan Härnström

    Foto: Stefan Härnström

NYHETER 09 november 2025 18.00

Kharma i Vimmerby fick i lördags besök av en av Sveriges största rappare när 1.Cuz gjordeen spelning på nattklubben. Dagens Vimmerby var där och vimlade.

Runt scenen åkte publikhänderna direkt upp i luften när 1.Cuz inledde med tidiga hiten "Aktamannen". Det blev bra stämning kan man säga. Ovan finns festbilderna från lördagen.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

