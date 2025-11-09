VIMMELEXTRA – 1.Cuz uppträdde på Kharma

Annons:
Stämningen på topp inne på Kharma i helgen. Känner du igen någon på vimmelbilderna?
Foto: Stefan Härnström
Foto: Stefan Härnström
Kharma i Vimmerby fick i lördags besök av en av Sveriges största rappare när 1.Cuz gjordeen spelning på nattklubben. Dagens Vimmerby var där och vimlade.
Runt scenen åkte publikhänderna direkt upp i luften när 1.Cuz inledde med tidiga hiten "Aktamannen". Det blev bra stämning kan man säga. Ovan finns festbilderna från lördagen.
