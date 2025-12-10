STOR INSATS PÅ BONDGÅRD I LÄNET EFTER AVSLÖJANDE

En stor insats ska pågå på en bondgård i Kalmar län. Foto: MostPhotos

En mjölkbonde på Öland använde grovt våld mot sina kor, visade bilder Kalla fakta publicerade under gårdagen. Nu genomförs en samordnad insats på gården av flera myndigheter.

Med dolda kameror fångade Djurrättsalliansen hur kor blev slagna, stampade och hoppade på vid en gård på Öland. Skällsord som exempelvis "kojävel" användes också och en ko hittades med uppskuren hals på baksidan av en lada.

Det avslöjade Kalla fakta under tisdagen.

Länsstyrelsen har sedan tidigare riktat kritik om brister och fel och bland annat har en del djur trängts på för små ytor, varit täckta av gödsel och inte fått vara ute tillräckligt.

Efter tisdagens nyhet var flera myndigheter på plats för en insats på gården under onsdagen.

– Det är inte vårt ärende, men vi är där och biträder en annan myndighet. Det är inget polisiärt ärende, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen till TV4.

Avstängd av Arla

Vilka andra myndigheter som deltar i insatsen vill polisen inte uppge. Inte heller länsstyrelsen i Kalmar vill lämna några uppgifter om ärendet.

– Vi kommenterar inte enskilda fall, säger kommunikationschefen Christina Karlberg till TV4.

Bonden som varit en av Arlas mjölkbönder har stängts av efter granskningen, enligt kanalen.

"Djurvälfärd är av absolut högsta vikt för oss, och vi har nolltolerans mot all form av dålig behandling av djur. Vi har beslutat att stänga av bonden och sluta hämta mjölken medan vi utreder detta", skriver mjölkjätten till TV4.