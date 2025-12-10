10 december 2025
    Kommunen byter nu från Telia till Tele 2.

Kommunen byter telefonoperatör – störningar kan förekomma

NYHETER 10 december 2025

Vimmerby kommun byter telefonoperatör. Störningar kan förekomma i samband med övergången.

Under torsdagsmorgonen den 11 december byter kommunen telefonoperatörer.

"Vi ber om förståelse vid eventuella störningar i samband med övergången", skriver kommunen. 

Vimmerby kommun byter från Telia till Tele2.

"Alla telefonabonnemang går över till det nya. Bytet sker som ett resultat av den fördjupade samverkan som kommunen genomför via kommunalförbundet Itsam", skriver Magnus Brusefält, enhetschef för kontaktcenter, i ett mejl.

Har det skett en offentlig upphandling eller hur har ni gått till väga?

"Nej, ingen offentlig upphandling. Kommunen har avropat befintligt avtal som Itsam har med Tele2", skriver Brusefält.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

