Lokalt företag går in med stor summa i länets Kulturarvsfond

Under hösten har Kalmar läns museum tillsammans med LF Kalmar och Länsstyrelsen tagit krafttag för att tillsammans samla in medel till länets Kulturarvsfond. Ett betydande bidrag till fonden bidrog LF Kalmar själva med. – Kulturarvsfonden är ett sätt att säkra att vårt gemensamma kulturarv kan fortsätta göra nytta, säger Örjan Molander, länsmuseichef, i ett pressmeddelande.

I en långsiktig satsning på Kalmar läns kulturarv instiftades 2019 Kalmar läns Kulturarvsfond. Fonden var från början ett initiativ av Örjan Molander, länsmuseichef vid Kalmar läns museum, och tanken att avkastningen från fonden ska kunna användas till att utveckla och tillgängliggöra länets olika kulturarv.

Från att fonden instiftades och fram till i slutet av förra året har ungefär 350 000 kronor samlats in. Pengarna är donationer från både företag, organisationer och privatpersoner. Ett långsiktigt mål är att nå 50 miljoner kronor, vars avkastning sedan kan vara av betydande insats för länets fortsätta underhåll och utveckling av kulturarvet. Ett första delmål mot de femtio miljonerna nåddes innan jul, efter att Länsmuseet, LF Kalmar och Länsstyrelsen Kalmar tillsammans gjort en betydande insats för att samla in medel och nådde gränsen en miljon kronor.

– Kulturarvsfonden är ett sätt att säkra att vårt gemensamma kulturarv kan fortsätta göra nytta, i skolan, i vården, i föreningslivet och i människors vardag. Med en stark fond kan vi arbeta mer långsiktigt och nå ännu fler barn, unga, äldre och nya länsbor, säger Örjan Molander, länsmuseichef vid Kalmar läns museum i ett pressmeddelande.

I ett pressmeddelande tackar Länsmuseet LF Kalmar som själva gått in med en betydande summa.

– Vi är ett lokalt och kundägt bolag med ett tydligt regionalt fokus. Att dubbla gåvorna till Kulturarvsfonden är vårt sätt att tillsammans med kunder och samarbetspartners långsiktigt bidra till något som kommer många till godo, nu och i framtiden, säger Peter Lindvall, vd för LF Kalmar i pressmeddelandet.