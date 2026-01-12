Biblioteken i kommunen stängs – här är orsaken

Under nästa vecka, alltså perioden 19 till 25 januari, kommer biblioteken i kommunen att vara helt stängda för besökare. En del andra tjänster är inte heller tillgängliga.

Under vecka fyra kommer biblioteken i Vimmerby, Storebro och Södra Vi vara helt stängda för besökare. Detta på grund av ett systembyte.

Under den här perioden kommer vissa tjänster också tillfälligt vara pausade. Hemsidan och de digitala tjänsterna är inte tillgängliga och Meröppet är stängt i både Storebro och Södra Vi.

Utlåningsautomaterna är också ur drift.

"Under den aktuella veckan fungerar fortfarande några av bibliotekets tjänster. Det går bra att skriva ut och kopiera på den publika datorn/kopiatorn vid stadshusets kontaktcenter. Där finns även möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter", skriver kommunen.

Bakgrunden till stängningen är att biblioteken byter till ett modernare och bättre system.

"Under veckan kopplas flera system samman, samtidigt som bibliotekspersonalen får utbildning för att kunna ge bästa möjliga service framöver", skriver kommunen.

Ambitionen är att biblioteken ska vara i full drift igen från och med vecka fem.