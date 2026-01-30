Vimmerbyföretagare prisades som ”Årets Storbönder” i Kalmar

Pristagarna och juryn som delade ut årets lantbrukspriser på Lantbrukets Branschdag. Från vänster Gustav Dahlström, Simon Dahlström, Emil Ivansson, Eleonore Nilsson, Anders Nilsson, Torbjörn Nilsson, Sofia Nilsson. Prisutdelarna; landshövding Allan Widman, Roger Gustafsson från LRF, Peter Lindvall, LF Kalmar och Paul Robertson, Hushållningssällskapet. Foto: Pressbild

Tre nyinstiftade lantbrukspriser delades under gårdagen ut på Lantbrukets Branschdag i Kalmar. Vimmerbyföretaget Flaka Mjölk prisades för sitt ledarskap och sin arbetsmiljö i kombination med tekniska satsningar och fick ta emot priset ”Årets Storbonde” från landshövding Allan Widman. – Väldigt oväntat, och väldigt roligt, säger Sofia Nilsson från Flaka Mjölk om utmärkelsen.

Flaka Mjölk drivs sedan 2008 av Sofia och Torbjörn Nilsson, samt Eleonore och Anders Nilsson. De har flera gånger tidigare prisats för sitt engagemang och driv – inte minst för sina tekniska satsningar och arbetet att skapa en god arbetsmiljö för sina snart nio anställda.

Dagen före julafton kontaktades Flaka-kvartetten av Länsstyrelsen som särskilt bjöd in dem till Kalmar och Lantbrukets Branschdag den 29 januari. Att det var något i görningen förstod de, men hade ingen aning om vad, berättar Sofia Nilsson när vår tidning når henne på fredagseftermiddagen.

– De berättade att det var något pris, men vi visste inte vad eller hur, så det var väldigt oväntat och väldigt roligt, säger Sofia om gårdagen.

Syfte att premiera duktiga lantbrukare i länet

Landshövding Allan Widman ligger bakom de tre nyinstiftade priserna. Syftet är att premiera duktiga lantbrukare i länet för att näringen ska förbli konkurrenskraftig. Förutom Flaka mjölk fick bröderna Simon och Gustav Dahlström på Öland ta emot priset ”Årets nybrukare”, och Emil Ivansson i Rockneby, ”Årets återbrukare”.

Prisets ”Årets storbonde” är tänkt att delas ut till personer som bedriver en omfattande lantbruksverksamhet, och som genom rationalisering och tillväxt stärkt sin konkurrenskraft och uppnått god lönsamhet. De allra första vinnarna av priset i länet blev alltså Flaka Mjölk från Vimmerby kommun.

I sin motivering trycker juryn på betydelsen av tydligt ledarskap och stort fokus på arbetsmiljön, samtidigt som företaget satsat på modern teknik både när det kommer till växtodling och djurvälfärd.

Arbetsmiljöarbetet ger resultat

För Flaka Mjölk betyder priset mycket, och blir ett kvitto på att man prioriterat rätt.

– Det är väl ändå ett kvitto på att man gör rätt saker. Vi har anställt ett helt gäng här nu i höst, många unga personer, och det kräver en hel del arbetsmiljötänk för det, svarar Sofia och berättar om företagets strategier för att göra sig till en attraktiv arbetsgivare.

– När man blir fler måste man verkligen lägga ned energi och investera i sina medarbetare. Nu har vi anställt unga personer, många är födda på 2000-talet. Då gäller det att inte utgå från sig själv utan tänka på att det är en annan generation och lära sig hur man bäst leder dem.

Under hösten har företaget befunnit sig i en stor byggprocess, samtidigt som de fasat ut det bemanningsföretag de tidigare anlitat och i stället anställt fler i egna företaget. Ett intensivt arbete som gjort att hösten varit arbetsintensiv, förklarar Sofia.

– I och med det så känns det här priset ännu mer som ett kvitto på att vi nog rott det i land ändå.

Förutom äran fick ni en prispott på 10 000 kronor. Vad ska ni göra med pengarna?

– Det var självklart redan när vi åkte hem att det här priset ska vi dela med åra anställda. Kanske blir det ett restaurangbesök eller dart eller något annat för gemenskapen. Vardagen går ju alltid i hundra knyck, och vi måste verkligen få våra anställda att förstå att utan dem är vi ingenting. 2026 kommer bli ett tufft år med lägre mjölkpris, men det är personalen vi kommer investera i.