Idéerna sinar aldrig för Tommy – nu ställer han ut sina alster

Hemma på gården i Käbbo har Tommy både verkstad och ateljé i husen på gårdsplanen.

Bruksföremål blandat med rena prydnadsföremål och miniatyrer. I ateljén liksom i utställningen på biblioteket finns en salig blandning av prylar.

En detaljerad modell som visar hur Tommy en gång tänkte sig miljön kring Villa Villerkulla på Astrid Lindgrens Värld. Med två tusen sittplatser och teater varje timme är det lätt att se att Tommy tidigt förstod hur stor parken skulle komma att bli.

Idéer kan dyka upp från ingenstans. Då gör Tommy Isaksson en skiss i sitt lilla block, och beger sig så snart han kan ut i verkstaden för att göra verklighet av idén. Med åren har det blivit många alster i ateljén. Några av dem ställer han ut på biblioteket. Foto: Johanna Karlsson

Med lekfull finess och hantverksskicklighet har Tommy Isaksson under många år arbetat i trä. Inspiration har han genom åren hämtat hos allt från illustrationer i Astrid Lindgrens böcker, till familjen Kardashian och antikprogram på tv. Nu ställer han ut ett antal av sina senare alster på biblioteket i Vimmerby.

När Tommy Isaksson får en idé så måste han prova den. I fickan bär han alltid med sig ett litet anteckningsblock så att han snabbt kan skissa på en idé när inspirationen kommer. Från tanke till handling tar det sällan lång tid, och sakerna som tillverkats hemma i verkstaden i Käbbo är därför många. Och svåra att beskriva med ord. Det är både bruks – och prydnadsföremål som skålar och ljusstakar – men också leksaker, minitatyrer, konstföremål och roliga och lite knäppa prylar som är svåra att kategorisera.

– Får jag en idé så måste jag prova den med en gång, säger Tommy och berättar om det lilla allmogeskåp i miniatyr som han byggde efter att ha sett ett fullstort i tv-programmet Bytt är Bytt. Från tv-soffan gick Tommy rakt ut i verkstaden, och några dagar senare var skåpet färdigt.

En av ALV´s grundare - fick idén efter lekstugebygge

Ungefär på samma sätt var det när Tommy i början av 1980-talet fick idén som blev startskottet för Astrid Lindgrens värld.

– Det var en varm sommarkväll och jag hade varit ute i trädgården och byggt på en lekstuga till vår dotter, berättar Tommy. När jag kom in låg en Emil i Lönneberga-bok uppslagen på en sida med Björn Bergs illustration av Katthult, då plötsligt visste jag vad vi skulle göra, säger Tommy.

Resten är som man säger historia, för dagen efter påbörjades arbetet med det som skulle komma att bli Astrid Lindgrens Värld. Under 1980- och 1990-talen byggde Tommy upp flera av parkens miljöer, så som Villa Villerkulla och Törnrosdalen, Bullerbyn och ”Den lilla, lilla staden”. 1995 tilldelades Tommy och hans hustru Bibbi det allra första Emil-priset för sitt ”outtröttliga arbete vid anläggningen Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, där de med konstnärlig integritet och yrkesskicklighet levandegjort de olika miljöerna”.

Kopierade Kardashians bord

Trots att han varit elektriker till yrket har Tommy alltid tyckt om att arbeta med trä. Kreativiteten och viljan att skapa tror han att han ärvt från sin morfar som var smed. 1976 skaffade Tommy sin förstas svarv, och sedan dess har både svarv och övriga redskap i verkstaden gått varma.

Inspirationen finner han lite varstans.

– Det här bordet gjorde jag efter att ha sett de där Kardashians i en reklamsnutt på TV.

I bakgrunden stod ett sådan här bord, i furu. Jag tyckte om det, så då gick jag ut och gjorde ett likadant, säger Tommy

För några månader sedan kontaktades Tommy av bibliotekarien Kenneth Lindegren som ville göra en utställning med Tommys träarbeten. Kenneth besökte Tommys ateljé och valde ut ett antal föremål som tillfälligt fick flytta till biblioteket – allt ifrån allmogeskåpet i miniatyr, till bruksföremål och finurliga miniatyrer. Under hela februari har utställningen pågått, och finns att beskåda under bibliotekets öppettider fram till 21 februari.