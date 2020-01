Hon är ny köksmästare på Brygghuset – satsar på ny meny

Tidigare har hon bland annat gjort sig känd för att laga läcker mat och komponera delikata desserter som kock på Smak by Simon. I dag gjorde Charlotte Andersson sin första riktiga dag på nya jobbet som köksmästare på restaurang Brygghuset.

”Challe”, som hon kallas, är 24 år, bor i Storebro och är redan en rutinerad räv inom mat- och restaurangbranschen i Vimmerby.

Efter att ha gått ut Restaurangprogrammet på Vimmerby gymnasium 2014 fick Charlotte Andersson jobb direkt. Vägen till dagens purfärska anställning som köksmästare på Brygghuset har gått via ICA, Kalles Lek & Lattjo, Brygghuset (både som sommarjobbare och som anställd under ett år) krog i Stockholm, och så Smak by Simon i Vimmerby – där hon var med redan från starten 2017.

Ville göra om menyn

I går, tisdag, började hon officiellt sin tjänst på Brygghuset. Men i dag gjorde hon sin första ”riktiga” dag på nya jobbet. Då presenterades bland annat restaurangens nya meny, som ”Challe” har arbetat fram – en meny som låg på borden när restaurangens kvällsservering ikväll slog upp portarna för året.

– Jag kände att jag ville göra om menyn. Jag har delvis valt att gå tillbaka till konceptet som Brygghuset var känt för tidigare – en bra restaurang. Ja, vi är en bra pub också, men vi får inte glömma att vi är en restaurang, säger Charlotte

Vad var anledningen till att du hoppade på det här jobbet?

– Jag kände att jag behövde något som motiverade mig, och en ny utmaning. Mycket av det jag har jag jobbat med tidigare – men då mest i köket, kommer jag ju göra även fortsättningsvis. Skillnaden är att det även kommer bli mer synligt i restaurangen.

På måndagen hade all personal på restaurangen menyprovning, och i dag drog det i gång.

– Nu kör vi, säger en förväntansfull köksmästare.