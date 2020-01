Kalmar län hårdast drabbat av viltolyckor i hela landet

Av alla län i landet är Kalmar län det där det sker flest viltolyckor beräknat per personbil. – Utvecklingen är oroande och oacceptabel, säger riksdagsledamoten Anders Åkesson till Barometern.

Det är tidningen Barometern som rapporterar om en snabb ökning av viltolyckor i Sverige i allmänhet, och Kalmar län i synnerhet.

Under 2018 rapporterades 4 391 viltolyckor in i Kalmar län, vilket är en ökning med över 1 000 olyckor jämfört med 2014.

Kalmar län mest olycksdrabbat

Enligt den statistik som Barometern har tagit del av är Kalmar län det län i landet som är mest olycksdrabbat sett till antal olyckor i förhållande till registrerade fordon i trafik.

Under 2018 rapporterades 33 olyckor per 1 000 personbilar in.

Vill se fler satsningar i länet

– Utvecklingen är oroande och oacceptabel. Antalet viltolyckor ser ut att öka för åttonde året på raken och har ökat med 50 procent på 10 år och med 100 procent sedan år 2003. Olyckorna orsakar ett stor lidande både för människor och djur och dessutom samhällskostnader för miljarder, säger riksdagsledamot Anders Åkesson (C) till Barometern.

Åkesson vill att Trafikverket prioriterar upp sitt arbete med att förebygga viltolyckor samt vill se fler satsningar på exempelvis viltstängsel i Kalmar län.