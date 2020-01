Polisanmäld 200 gånger och dömd till rättspsykiatrisk vård - nu jobbar läkaren i norra länet

En läkare, som två gånger fått sin legitimation indragen, senast under perioden 2013-2018, och även dömts till rättspsykiatrisk vård för ett stort antal begångna brott, samt diagnostiserats lida av paranoid schizofreni, fick tillbaka sin läkarlegitimation för ett drygt år sedan och är sedan en tid tillbaka anställd på en hälsocentral i norra Kalmar län.

Indragen legitimation på grund av sjukdom

Första gången läkaren fick sin legitimation indragen var 1998, vilket föregicks av en anmälan från Socialstyrelsen och en enhet hos läkarens dåvarande arbetsgivare året innan. Ansvarsnämnden skrev då i sitt beslut att ”N.N. på grund av sjukdom inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande”.

I december 2000 återfick läkaren sin legitimation.

2011 ansåg Socialstyrelsen att läkaren, som hade tvångsvårdats för sin sjukdom året innan, var för sjuk för att kunna utöva sitt yrke. Därför gav de då läkaren prövotid från och med mars 2011 till och med mars 2014, vilket innebar att läkaren under den tiden skulle stå under extra tillsyn.

Polisanmälts 200 gånger

I augusti 2012 rapporterade nyhetsbyrån TT att läkaren polisanmälts närmare 200 gånger, bland annat för hot, misshandel, ofredande och överträdelser mot besöksförbud.

Rättegång hölls mot läkaren i november 2012 och i mars 2013 kom domen. Läkaren dömdes då till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för omfattande brottslighet innefattande bland annat misshandel, ofredande, olaga hot, hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, olovlig körning, överträdelse av besöksförbud och olaga förförljelse av såväl enskilda som myndighetspersoner – sammanlagt 13 målsäganden.

Under rättegången ska läkaren också ha uttryckt okvädningsord mot rättens ordförande samt hotat vakter som förde läkaren till och från rätten.

Avslogs två gånger

2015 ansökte läkaren om att få tillbaka sin legitimation. Ansökan avslogs dock av ansvarsnämnden, liksom även överklagandet till Förvaltningsrätten.

Även 2017 avslog ansvarsnämnden och Förvaltningsrätten ännu en ansökan från läkaren.

I mars 2018 ansökte läkare på nytt om ny legitimation och den här gången biföll Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ansökan.

I beslutet står bland annat att läsa:

”I det medicinska underlaget i ärendet anges att N.N. sedan år 2013 varit symtomfri samt att N.N. sedan den rättspsykiatriska vården avslutades år 2015 har skött sin behandling på frivillig väg. Vid en sammantagen bedömning finner ansvarsnämnden att N.N., genom den långa symtomfria tiden och den goda följsamheten till behandling, visat att förhållandena nu är sådana att det finns förutsättningar för att meddela N.N. ny legitimation”.

Jobbar i norra Kalmar län

En tid efter den nya läkarlegitimationen skrevs ut fick läkaren, som inte är bosatt i regionen, ett nytt jobb. När så hälsocentralen i norra Kalmar län letade ny distriktsläkare sökte läkaren tjänsten, fick den, och tillträdde under hösten 2019.

Verksamhetschefen för den aktuella hälsocentralen bekräftar att läkaren anställdes där i höstas, och att man är nöjda med läkarens jobb.

Kände ni till läkarens bakgrund vid anställningen?

– Ja det gjorde vi. Läkaren har fått tillbaka sin läkarlegitimation från Socialstyrelsen. Legitimationen fungerar som en garanti för att en person har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att det gör det i detta fall. Läkaren har dessutom jobbat på en hälsocentral i en annan region däremellan där de referenser vi tog vittnade om att läkaren har gjort ett bra jobb. Vi tog referenser och alla utdrag som man ska.

Såg ni några problem med läkarens bakgrund?

– Självklart värderar man och skaffar sig en totalbild, därför var vi extremt noga med att hämta in synpunkter från referenser om hur de tycker att läkaren har fungerat som praktiserande läkare igen. Referenterna tyckte som sagt att det fungerade bra.

Vilken anställningsform har läkaren hos er?

– Läkaren är anställd på ett vikariat som löper till mars i år. Anledningen till det var att vi ville utvärdera för att se hur det fungerade, och hittills är vi nöjda. Under den tid läkaren har varit hos oss tycker vi att det har fungerat bra. Läkaren är kunnig, men samtidigt måste vi ha respekt för att läkaren inte arbetat som läkare under den tid som legitimationen varit indragen. Under den tiden har det hänt en hel del på det medicinska området, samtidigt måste läkaren lära sig våra rutiner i regionen.

Tror du rent generellt att patienter är intresserade av att känna till sin läkares bakgrund?

– Det är klart att det är så. Samtidigt tycker både jag och min närmaste kollega att om en person har dragit lärdom av det som har hänt, så är man värd en andra chans. Socialstyrelsen har beslutat att läkaren fick tillbaka sin legitimation, det är den utgångspunkt vi haft vid anställningen. Vi gör löpande utvärderingar och kan konstatera att det fungerar bra hos oss.

Ger ni information till läkarens patienter om dennes bakgrund?

– Patienter som söker vård hos oss kan känna trygghet i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge god och säker vård utifrån medicinskt bedömda vårdbehov.