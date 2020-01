Graham Nash klar för Visfestivalen i Västervik

Graham Nash var den drivande kraften i popgruppen The Hollies mellan 1962-1968. Därefter var han med i folkrockgruppen Crosby, Still & Nash och återförenades 1983 med The Hollies.

I sommar gästar han Visfestivalen i Västervik lördagen den 11 juli.

- Det är en legend, kul att han vill komma till Västervik. Det ser vi fram emot, säger Calle Åstrand.

I år firar Visfestivalen 55 år och Calle Åstrand vill att det ska vara ett år där det ska synas att man firar jubileet.

- Graham Nash är en av flera artister som vi jobbar med. Vi är glada att han kommer, till Visfestivalen. Det är hans enda framträdande i Sverige 2020.

När släpper ni fler artister som kommer att framträda på Visfestivalen?

- Vi släpper endagsbiljetterna till Visfestivalen i slutet av januari. I samband med det kommer vi att berätta om fler artister som är klara för sommarens Visfestival i Västervik, säger Calle Åstrand.