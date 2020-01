Vd:n om böterna: "Det kommer inte upprepas"

Det var i mars ifjol som Astrid Lindgrens Värld lät 21 anställda barnskådespelare arbeta i parken innan Arbetsmiljöverket gett klartecken.

Nu drabbas ALV av en företagsbot på 25 000 kronor, enligt ett ufärdat strafföreläggande. Arbete med barn under 13 år kräver ett formellt tillstånd från Arbetsmiljöverket och ALV har gjort sig skyldig till ett brott mot arbetsmiljölagen.

– Vi söker alltid tillstånd för att ha barn anställda, men under 2019 skickade vi in ansökan lite för sent. Det glappade en vecka. Vi fick tillstånd, men inte tillräckligt tidigt. En tjänsteman på Arbetsmiljöverket anmälde oss och vi felade på någon vecka. Jag vet inte hur jag ska kommentera det riktigt, men vi skickar in den här ansökan varje år, säger vd:n Joacim Johansson.

ALV har ingen verksamhet igång under perioden det gäller, men höll en kurs för barnskådespelare just den helgen.

– Vi har en introduktion med barnen en helg, så att de får lära känna varandra. Den introduktionen genomförde innan vi fick tillståndet. Det blev en kostsam introduktion.

"Accepterar boten"

Joacim Johansson har varit på polisförhör, men vill inte kommentera vad han tycker om företagsboten.

– Vi accepterar boten och går inte vidare med det här. Ska man följa det krasst så var vi försent ute med ansökan, så är det. Vi har sökt det här sedan 1981 och förra året var vi för sent ute. Det ska inte upprepas igen.

Varför blev det så?

– Det är mycket saker som ska genomföras och då kan det bli så att man bommar med en vecka. Det var tillräckligt i det här fallet.

Hur ser du på botens storlek?

– Jag vet inte. Jag väljer att inte tycka så mycket. Vi accepterar det och går vidare.