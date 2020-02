Kalmar län i botten avseende användande av digital vård

Stockholmare är fyra gånger så benägna att söka läkarvård via en digital tjänst jämfört med invånare i Kalmar län. Bara Västerbotten och Norrbotten visar upp lägre snittsiffror per 1 000 invånare än Kalmar län.

Det visar siffror i en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gällande 2018, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt

– Dels kan det handla om att marknadsföringen i storstäderna gör att folk bättre känner till möjligheten. Det kan också handla om att olika demografiska strukturer. Till exempel ser vi jättestora åldersskillnader i nyttjandet av digitala tjänster, säger analyschef Cecilia Stenbjörn till Siren.

25-faldig ökning

Det finns ingen samlad statistik över användandet av digitala läkartjänster. Vårdanalys har därför tittat på statistik från Region Jönköping från 2018, då de tre marknadsledande tjänsterna alla var baserade i Jönköpings län.

Enligt regionens siffror skedde en 25-faldig ökning av antalet digitala vårdbesök mellan 2016 och 2018 – från 20 000 till ungefär en halv miljon besök per år.

– Statistiken ger inte fullständig bild av läget men den täcker en stor del av besöken, säger Cecilia Stenbjörn till Siren.

Kalmar län i botten

I Stockholm gjordes i snitt 90 digitala läkarbesök per 1 000 invånare under 2018. I Västerbotten var motsvarande siffra 20 digitala besök, och i Kalmar län 23. Näst högst låg Skåne med i snitt 49 digitala vårdbesök per 1 000 invånare.

Siffrorna är viktade så att ett videosamtal med en annan yrkesgrupp än läkare räknas som 0,4 av ett läkarsamtal.

Rapporten bygger även på enkäter som privatpersoner och samtliga läkare inom primärvården, som arbetar på fysiska mottagningar, har erbjudits att svara på. 42 procent av läkarna svarade och bland annat ansåg hela 87 procent av dem att digitala videobesök riskerar att leda till överutnyttjande av vårdens resurser.

Korta väntetider uppskattat

Många såg dock även möjligheter med tekniken, och över hälften av alla läkare som svarade angav att de ville jobba mer med digitala vårdbesök i någon utsträckning.

Enligt rapporten föredrar fortfarande en majoritet av patienterna ett fysiskt besök framför ett videosamtal. Å andra sidan är korta väntetider det som befolkningen uppskattar mest med videobesök.

– Vi har ännu inte sett några siffror för antalet digitala vårdbesök 2019, men det finns inte något som talar för att användandet skulle ha minskat under 2019, säger Cecilia Stenbjörn till Siren.