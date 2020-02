SMHI GÅR UT MED KLASS 1-VARNING – TÅG STÄLLS IN

En storm drar in över södra Sverige under söndagen. Foto: Pixabay

SMHI varnar för mycket hårda vindbyar i länet under söndagskvällen. En storm drar in över landet och det väntas en vindstyrka på 20-25 m/s.

Stormen kommer västerifrån och drar in över södra Sverige under söndagen. SMHI har gått ut med klass 1-varning för stora delar av Götaland och nu även för Kalmar län. Under söndag kväll och natten mot måndag väntas en vindstyrka på upp till 22 m/s.

Allra värst väntas det bli i den södra delen av länet. KLT varnar för att stormen kan leda till förseningar och störningar i kollektivtrafiken och man har även ställt in samtliga avgångar på Tjustbanan mellan 16.00 på söndag och 10.00 på måndag.

Även på andra tågsträckor kommer trafiken påverkas.