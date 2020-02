Hundratals kom för att minnas Zeke i Silverdalen

Silverdalens bandyplan fylldes under tidiga lördagskvällen av människor som berörts på både nära och långt håll av sexårige Zeke Jönssons liv med återkommande cancer. Efter hans bortgång förra söndagen beslutade man att hålla en insamling och minnesceremoni lördagen den 15 februari som är den Internationella Barncancerdagen. Totalt samlades 18 000 kronor in.

Familjens nära vän Veronica Jönsson med familj hade anordnat minnesceremonin.

– Min man Daniel och dotter Edalia höll tal. Edalia hade skrivit sitt själv. Sandra Näslund hade skrivit och spelat in ”Zekes sång” som är just för honom. Den spelades över högtalaren. Själv var jag upptagen vid ljus- och lyktståndet och under kvällen kunde jag inte riktigt ta in alla intryck, säger Veronica på söndagsförmiddagen.

– Jag har inga minnen av själva lyktuppsläppet, då var tankarna någon annanstans. Nu på natten har jag gråtit så mycket. Man börjar bearbeta vad som hänt, fortsätter hon.

Flera hundra kom

Det var många på plats som ville hedra Zeke med tända ljus, en kondoleanshälsning och genom att släppa en ljuslykta.

– Jag tror det var mellan 200 till 300 personer som var på plats. Väldigt många var det, det var trångt. De var inte bara från Silverdalen utan det kom folk från både Hultsfred och Målilla. Lyktorna och ljusen vi sålde fick in 18 000 kronor till Zekes fond mot barncancer, berättar Veronica.

Avslutade med lyktsläpp

Bland besökarna fanns både de som stod nära Zeke och hans familj såväl som de som tagit del av deras historia på längre håll. Alla möttes de upp för en stunds stilla gemenskap och tankar innan de gemensamt släppte lyktorna som lyste upp kvällshimlen med värmande sken innan de drev bort norröver genom molntäcket.

Fotnot: I fredags publicerade vår tidning en längre artikel om Zekes kamp. Den kan du läsa här.