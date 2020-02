SMÅLAND: Mor och son vann 13 miljoner på Eurojackpot

Sonen har spelat några slumpade rader i flera år och bjöd för några månader in sin mamma i spelet. Nu kan de jubla högt. Under fredagskvällen prickade mor och son in 5+1 rätt på sin rad på Eurojackpot och det gav en utdelning på 13 miljoner kronor.

”Jag tyckte det blev för dyrt att spela själv så jag frågade om hon ville vara med och dela på kostnaderna. Vi båda sitter här lika chockade och ska dela på vinsten. Det är så mycket pengar så det kan man inte spara ihop på en vanlig knegarlön”, säger mannen i Svenska Spels pressmeddelande.

Mannen vaknade upp till ett missat samtal under helgen och undrade mest vad det var för telefonförsäljare som hade sökt honom. Han såg sedan att det var från Svenska Spel Tur, rättade sitt spel och konstaterade att han och hans mamma hade vunnit strax över 13 miljoner kronor.

”Vi måste smälta det här innan vi kan planera vad vi ska göra för pengarna. Men någonting kul blir det nog”, säger mannen.

Ett bankmöte ska bokas in för mor och son inom kort. Vinsten blev Jönköpings tredje miljonvinst hittills i år och årets tredje högsta vinst.