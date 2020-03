Alla patienter som söker akut undersöks i tältet utanför akuten

Det gröna tältet utanför akutmottagningen vid Västerviks sjukhus är ett bedömningstält dit alla som söker sjukvård måste passera innan de kommer in till akutmottagningen.

