Här kan det lokala näringslivet samlas för att ta fram skyddsutrustning

- Här kommer resurser att samlas från det lokala näringslivet som har möjlighet att ta fram skyddsutrustning, säger Per Sjöstrand, till förordnad företagslots i Västervik.

3D-center i Västervik kommer att vara navet för att tillverka skyddsutrustning för räddningstjänsten och vården. Det beslutades vid ett möte under torsdagen.

Tanken föddes under onsdagen, när Per Sjöstrand under ett lunchmöte fick till sig att i Italien hade företag som har 3D-skrivare hjälpt till med att tillverka skyddsutrustning.

- Jag kontaktade Ulf Qviberg vid 3D-center i Västervik och berättade om min idé. Han var positiv. Därefter kontaktade jag Annelie Wallin, hälso-och sjukvårschef i Västerviks kommun och Joakim Jansson, räddning-och säkerhetschef i Västervik och Vimmerby, säger Per Sjöstrand.

Från idé till möte gick det knappt ett dygn.

Ulf Qviberg vid 3D-center har tagit fram prototyper för hor bågen för en skyddsmask kan se ut. Nu behövs det fler aktörer inom det lokala näringslivet som kan samarbeta för att ta fram skyddsmaterial snabbt till vården och räddningstjänsten.

- Ulf har tagit initiativ till att upplåta personal, lokaler där andra från det lokala näringslivet kan samlas för att gemensamt identifiera vad det är räddningstjänst och vården behöver, säger Per Sjöstrand.

Per kommer att kontakta andra företag i det lokala näringslivet som har kunnande för att hjälpa till med tillverkningen.

Behöver visir och munskydd

Det som vården behöver är visir, munskydd, handskar och skyddskläder.

- Alla grejer i plast kan vi skriva ut. Vi kan skriva ut flera hundra bågar till visir om dagen, säger Ulf Qviberg.

Vad är det vården behöver?

- Det är något som skyddar mot droppsmitta. Vi ser helst att de går att återanvända så vi inte kastar bort dem efter att ha använts en gång, säger Joakim Jansson.

Därför är det viktigt att de produkterna som tas fram går att diska och desinficeras.

- Plasten tål både disk och sprit, säger Ulf Qviberg.

Varför är det viktigt att få fram dessa produkter redan nu?

- Vi ser att smittspridning sker i landet och det kommer till Västerviks också. Därför är det bra om vi är förberedda och har skyddsmaterial när smittspridningen kommer till Västervik, säger Joakim Jansson.

Joakim Jansson vill att produktionen kommer igång så fort som möjligt.

- Allt vi kan förbereda oss på innan smittan kommer, dess då bättre är det, säger Joakim Jansson.