Deklarera idag och få skatteåterbäringen till påsk

De som kan deklarera idag är de som inte behöver göra några ändringar utan bara godkänna den föruträknade deklarationsblanketten som Skatteverket har skickat ut. De som måste göra manuella ändringar får vänta på sin skatteåterbäring.

Laddar man ner Skatteverkets app eller använder Skatteverkets e-tjänster utan att ändra eller lägga till någonting, får man skatteåterbäringen mellan den 7-9 april, utbetalt till det konto som finns registrerat hos Skatteverket. Därför kan det vara läge att se efter att Skatteverket har rätt bankuppgifter till dig.

Vanligaste ändringarna

Behöver man göra ändringar i sin självdeklaration beskriver Skatteverket vad och hur man ska tänka på sin hemsida.

Har man sålt bostad

Har man sålt aktier

Driver man enskild näringsverksamhet

Är man delägare i ett Aktiebolag

Ska man göra reseavdrag i arbetet

Har man hobbyinkomster

Har man fått inkomster från utlandet

Eller måste man ta bort en bilaga som skapats åt dig i din självdeklaration.

De som kommer att göra någon eller några av dessa ändringar kan inte räkna med att få tillbaka sin skatteåterbäring innan påsk.

Sista dagen för att lämna in sin självdeklaration på papper, via telefon eller via e-tjänsten är den 4 maj. I år är också första gången som TV-avgiften dras via skatten och hur mycket du betalat står utskrivet i din deklaration.