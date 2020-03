Kraftig ökning för priset på fritidshus – så är läget i din kommun

Priset för fritidshus i Kalmar län har ökat med 33 procent under de senaste fem åren. Det visar ny statistik från Fastighetsbyrån. Nedan kan du se hur priset utvecklas i din kommun.

Ser man till länet är det Oskarshamn som sticker ut med en ökning på sanslösa 90 procent. Det beror delvis på objekten som sålts i den kommunen.

- Främsta anledningen till den starka ökningen i Oskarshamn är att vi under de senaste åren sålt mycket attraktiva lägen vid havet. Såväl på öar som på fastlandet. Köparna, som många gånger är från andra delar av landet, uppskattar den vackra skärgården med kobbar och skär och det rika friluftslivet. Priserna på fritidshus i Oskarshamn var dessutom mycket lågt i förhållande till andra orter vilket gör att den procentuella ökningen blir stor, säger Per Anders Jaensson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Oskarshamn, i ett pressmeddelande.

Enorm ökning i Hultsfred

Snittpriset i länet har gått från 1,1 miljoner till 1,5 – en ökning på 33 procent. Efter Oskarshamn kommer Hultsfred på en god andraplats med en ökning på 52 procent. Medelpriset har gått från 486 083 kronor till 740 000. I Västervik ligger ökningen på 22 procent och där finns länets högsta priset. Medelpriset ligger på 1,81 miljoner. För fem år sedan var prisnivån 1,48.

”Priserna på fritidshus i Västerviks kommun har ökat med 22% under de senaste åren, vilket är över rikssnittet. Västervik har under en period haft litet utbud av fritidshus och de fritidshus som har sålts har också därför gått högre än tidigare. Vi ser ett stort tryck på de fritidshus som vi lägger ut till försäljning och många spekulanter får leta väldigt länge innan de hittar sitt drömfritidshus. Liksom på många andra orter ser vi att köparna också kommer från andra delar av landet, oftast Linköping, Norrköping och Stockholm. Om man funderar på att sälja sitt fritidshus just nu så har man riktigt goda förutsättningar”, skriver Moa Kronståhl Pil på Fastighetsbyrån i Västervik i ett pressmeddelande.

"Sjönära lägen efterfrågas"

I Vimmerby har för få fritidshus sålts för att några snittsiffror ska kunna tas fram.

”Vimmerby kommun finns inte med i statistiken av det förklarliga skälet att för få objekt sålts under mätperioden. Ytterligare ett tecken på ett lågt utbud. Men prisutvecklingen i Vimmerby kan åtminstone jämställas med, om den inte överstiger, Hultsfred baserat på våra egna försäljningar. Och efterfrågan är till och med högre i Vimmerby än Hultsfred på just fritidshus. Lokalt Vimmerby – Hultsfred ser vi även en fortsatt stor efterfrågan på fritidshus i förhållande till utbud. Många förfrågningar, även från utländska spekulanter, fortsätter inkomma. Framförallt sjönära lägen efterfrågas. Och då i synnerhet strandtomter, men även sommarstugor generellt”, skriver Magnus Boberg på Fastighetsbyrån i Vimmerby-Hultsfred.