Mardrömmen fortsätter: ”Inte aktuellt att lätta på restriktioner”

Dagens presskonferens med statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson bjöd inte på några större direkta nyheter – men alla tre inskärpte att läget i Sverige fortfarande är mycket allvarligt.

– Sverige visar sig från sin allra vackraste sida, men det är inte antalet soltimmar eller temperatur som avgör om man ska lyssna på myndigheternas råd eller inte. Det är inte läge att slappna av. Tro inte för ett ögonblick att vi tagit oss genom den här krisen ännu. Faran är långtifrån över. Jag vill återigen inskärpa allvaret: tro inte för ett ögonblick att vi har tagit oss igenom den här krisen ännu utan situationen är fortfarande allvarlig. Det finns kapacitet i vården, det är sant, men läget är ansträngt, människor blir sjuka, svårt sjuka och människor dör runtomkring oss, sa Stefan Löfven.

"Fortsätt hålla avstånd"

Att lätta på någon av restriktionerna är inte aktuellt i nuläget, enligt statsministern. Däremot är regeringen beredd att införa striktare regler.

– Alla krögare ska veta att smittskyddsläkare och kommuner kan vid en inspektion komma att stänga restauranger och barer om man inte håller sig till de regler som gäller. Du som gäst, håll avstånd. Genom att följa restriktionerna tar du ansvar för att hjälpa din granne.

Flera helgdagar är på intågande.

– Sommaren 2020 kommer också bli ovanlig. Bröllop, studentfester och festivaler har ställts in, midsommarfirandet blir med all sannolikhet annorlunda. Vi har fattat beslut om att avråda från icke nödvändiga resor till 15 juni och det kan förlängas. Den som planerar sin semester bör ställa in sig på att det kommer råda fortsatt stor osäkerhet när det gäller möjligheten att resa. Fortsätt hålla avstånd, skydda riskgrupper och tvätta händerna, sa Löfven.

"Tänk månader"

När Sverige kan öppnas upp igen kan inte Löfven ge besked om i nuläget:

– Det är fullt förståeligt att folk vill ha svar på när man kan leva sina vanliga liv igen. Många har gjort väldigt många uppoffringar och vi vill gärna ha något datum. Det går inte säga något datum och som vi sagt tidigare: tänk inte veckor, tänk månader. Tillsammans klarar vi av det här.

Johan Carlsson, GD på Folkhälsomyndigheten:

– Läget är fortsatt allvarligt, även om vi ser tecken på utplaning av spridningskurvorna i Stockholmsområdet så har vi en fortsatt spridning i övriga landet. Det krävs att vi följer regler och rekommendationer, annars kommer spridningen ta fart igen, det är helt uppenbart så.

Handsprit ska fördelas över landet

Carlsson poängterade att gränsen på 50 personer även gäller för privata sammankomster.

– När samlingslokaler håller stängt ska man inte samlas i någons hem. Det finns en gräns för allmänna sammankomster på 50 personer och den gränsen är normerande även för sammankomster som inte är allmänna. Det är inte lämpligt med stora bjudningar just nu. Var inte samlade många på en och samma plats. Som tidigare gäller även fortsatt avrådan från resor inom landet. Trängsel på restauranger får inte förekomma.

Ett konkret besked gavs: 120 000 liter handsprit ska fördelas över kommuner och regioner. Kommunerna och regionerna ska själva ansöka om att få sin andel av den handsprit som nu finns till förfogande.