Enhet inom kommunen stjärnmärks: "Väldigt stolta"

Från vänster: Ewa Will, Jessica Sjöholm, Linda Eklund, Kristina Skarhed, Cecilia Eklund, Katarina Alexandersson, Annika Harrison, Eva Säll, Ann-Brith Nilsson. Foto: Simon Henriksson

Nu har en enhet i Vimmerby kommun blivit stjärnmärkt. Det handlar om Vimarhaga C. – Det känns jättebra. Vi har strävat efter det, säger personalen.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter samt hemtjänst- och biståndshandläggarenheter.

Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Utbildningsmodellen från Svenskt Demenscentrum omfattar fyra undervisningtillfällen.

Nu har den första enheten i Vimmerby kommun blivit stjärnmärkt. För ett drygt år sedan påbörjade medarbetarna på Vimarhaga C utbildningen i ledning av Ewa Will, som arbetar som förbättringsledare och har varit stjärninstruktör under utbildningstiden.

– Det syftar till att säkerställa att man arbetar personcentrerat och ser varje enskild. Rent konkret får man veta mer om demenssjukdomar och hur man ska arbeta personcentrerat. Personerna ska helt enkelt ha det så bra som möjligt. Vi är väldigt stolta över det här och det är på gång med fler enheter, säger Ewa Will.

"Ser varje individ"

Totalt har åtta medarbetare på Vimarhaga har genomfört utbildningen och blivit stjärnmärkta.

– Det känns bra och roligt. Det är något vi har strävat efter ett tag, säger Linda Eklund.

Har ni jobbat mycket med det tidigare också?

– Till viss del, men det gäller att få med alla. Det är stor skillnad mot hur det var förr, då skulle allt vara likadant för alla när det gällde att kliva upp, äta middag och så vidare. Nu försöker vi se varje individ och låter alla vara med och bestämma så mycket som möjligt. Mycket oro försvinner när man jobbar så här.

– Att arbeta efter deras behov och förutsättningar är a och o, säger Kristina Skarhed.

– Det är jätteviktigt att jobba så här, man vinner väldigt mycket på det. Alla är olika och alla vill olika, så att jobba personcentrerat är väldigt bra. Det blir ett förebyggande arbete, säger Jessica Sjöholm.

"Älskar vårt jobb"

Det går dock inte att luta sig tillbaka. Stjärnmärkningen gäller över nästa år, så ett ständigt kvalitetsarbete krävs.

– Det är ett levande arbete. Målet är att bli den bästa avdelningen, att bli bäst på det vi gör. Så det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

Medarbetarna fick diplom och bjöds på tårta i samband med att de blivit stjärnmärkta. Att de är stolta över beviset på ett bra arbete var tydligt.

– Vi får en kick av det här också. Det blir roligare och lättare att arbeta och vi trivs verkligen. Vi älskar vårt jobb.

Under coronapandemin, där det råder besöksförbud, uppstår det förstås en viss oro bland brukarna.

– De saknar sina anhöriga och det är jättejobbigt. Men vi försöker hitta på saker och sätta guldkant på vardagen.