April blev dödligaste månaden i Sverige sedan 1993

Inte sedan december 1993 har så många människor avlidit under en månad i Sverige som i april. Totalt har det rapporterats 10 458 dödsfall, enligt SCB.

April blev den dödligaste månaden under hela 2000-talet, enligt SCB:s preliminära statistik. Inte sedan december 1993 har fler personer dött under en och samma månad i landet. Då dog 11 057 personer.

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog 11 057 personer. Totalt dog 97 008 personer under 1993 vilket var det högsta antalet döda under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

Efter april har antalet dödsfall och den så kallade överdödligheten sjunkit. Under vecka 16-19 har samtliga län förutom Västerbotten överdödlighet under 2020.

I Västerviks kommun avled 37 personer under april, i Hultsfred 14 och i Vimmerby åtta. Hittills i år har Västervik 174 dödsfall, Hultsfred 75 och Vimmerby 66. Ifjol dog totalt 422 personer i Västervik, 167 i Hultsfred och 148 i Vimmerby.

Statistiken säger inget om dödsorsak.