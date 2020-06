Över 80 000 personer har varslats – värre än finanskrisen

Sedan första mars i år har över 80 000 personer varslats från sina arbetsplatser. Bara förra veckan var det över 3 000 anställda som varslades om uppsägning. Av de drygt 42 000 personer som varslades under mars månad har omkring hälften sagts upp, det meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Enligt Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, är situationen på många vis värre än den var under finanskrisen 2008.

– Efter två månader är det en större andel som har blivit uppsagda, nästan hälften jämfört med fyra av tio under finanskrisen. Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden, säger Annika Sundén via ett pressmeddelande.

Hotell & restaurang - mest drabbat

Den senaste veckan har omkring 16 000 personer skrivit in sig på arbetsförmedlingen, menar myndigheten. Samma vecka förra året var det ungefär hälften så många. Arbetslösheten motsvarar 8,6 %, vilket innebär att 446 000 personer är inskrivna som arbetslösa i nuläget. Samtidigt ökar antalet nyinskrivna, där unga och utrikesfödda är överrepresenterade.

– Det beror sannolikt på att många jobbar inom hotell, restaurang och handel som är hårt drabbade branscher, säger Annika Sundén, via ett pressmeddelande.

De näringar där flest varslats är hotell & restaurang, tillverkning och uthyrning & service. I Kalmar län har, under perioden 1 mars till 7 juni, 1 064 personer varslats om uppsägning.